Строительство трассы Джубга — Сочи обойдется в 1,4 трлн рублей

В 2028 году «Автодор» планирует построить трассу Джубга — Сочи за 1,4 трлн рублей

На строительство трассы Джубга — Сочи планируют направить 1,4 трлн рублей. Проект профинансируют из госбюджета, Фонда национального благосостояния и привлекут средства инвесторов. Об этом Юга.ру узнали в пресс-службе «Автодора».

Завершить работы по строительству дороги планируют в 2028 году. Сейчас специалисты прорабатывают организационно-правовые и финансовые схемы реализации проекта.