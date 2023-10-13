Строительство трассы Джубга — Сочи обойдется в 1,4 трлн рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В 2028 году «Автодор» планирует построить трассу Джубга — Сочи за 1,4 трлн рублей

На строительство трассы Джубга — Сочи планируют направить 1,4 трлн рублей. Проект профинансируют из госбюджета, Фонда национального благосостояния и привлекут средства инвесторов. Об этом Юга.ру узнали в пресс-службе «Автодора».

Завершить работы по строительству дороги планируют в 2028 году. Сейчас специалисты прорабатывают организационно-правовые и финансовые схемы реализации проекта. 

В Краснодарском крае началось строительство новой трассы от Сочи до Горячего Ключа:

В 2024 году «Автодор» планирует направить на строительство дороги 59 млрд рублей. 

По планам, до конца 2026 года в строительство трассы М-4 «Дон» до Сочи вложат около 525 млрд рублей. Оставшуюся часть средств профинансируют до конца 2028 года.

Как писали Юга.ру, министр финансов РФ Антон Силуанов назвал трассу Джубга — Сочи наиболее значимым дорожным проектом. В Правительстве РФ решили увеличить объем субсидии для реализации проекта.

Дороги Сочи Строительство

Новости

В Краснодаре на выходных пройдет фестиваль российских брендов
В центре Краснодара из-за проведения забега ограничат автомобильное движение
Строительство трассы Джубга — Сочи обойдется в 1,4 трлн рублей
В Сочи реконструируют гоночную трассу
В Краснодаре ищут 15-летнюю девочку, которая сбежала из дома
В Краснодаре открылась выставка «Погружение в традицию»

Лента новостей

Переселение душ, поиски вдохновения, космические приключения
Вчера, 13:21
Переселение душ, поиски вдохновения, космические приключения
Рассказываем, что посмотреть в кино с 12 октября
«Первый раз в кабине сидишь, как в звездолёте»
Сегодня, 10:52 Реклама
«Первый раз в кабине сидишь, как в звездолёте»
Как кубанский аграрий купил комбайн Ростсельмаш и собирает не меньше 1,5 тонны урожая в год
Много слёз и маленькие чудеса
10 октября, 10:57
Много слёз и маленькие чудеса
Репортаж с 20‑летия приюта для животных «Краснодог» в Краснодаре

Реклама на сайте