Строительство трассы Джубга — Сочи обойдется в 1,4 трлн рублей
В 2028 году «Автодор» планирует построить трассу Джубга — Сочи за 1,4 трлн рублей
На строительство трассы Джубга — Сочи планируют направить 1,4 трлн рублей. Проект профинансируют из госбюджета, Фонда национального благосостояния и привлекут средства инвесторов. Об этом Юга.ру узнали в пресс-службе «Автодора».
Завершить работы по строительству дороги планируют в 2028 году. Сейчас специалисты прорабатывают организационно-правовые и финансовые схемы реализации проекта.
В Краснодарском крае началось строительство новой трассы от Сочи до Горячего Ключа:
В 2024 году «Автодор» планирует направить на строительство дороги 59 млрд рублей.
По планам, до конца 2026 года в строительство трассы М-4 «Дон» до Сочи вложат около 525 млрд рублей. Оставшуюся часть средств профинансируют до конца 2028 года.
Как писали Юга.ру, министр финансов РФ Антон Силуанов назвал трассу Джубга — Сочи наиболее значимым дорожным проектом. В Правительстве РФ решили увеличить объем субсидии для реализации проекта.