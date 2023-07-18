Крымский мост планируют восстановить к ноябрю. На время работ построят временное сооружение

«Здесь не получается технология, используемая для восстановления Крымского моста после первого теракта в прошлом году. Поэтому будем, скорее всего, строить временный 250-метровый мост, с которого будем работать и большегрузными кранами будем поднимать эти пролеты», — рассказал Хуснуллин.



Восстановить двустороннее движение по одной стороне моста планируют к 15 сентября, а по второй стороне — к 1 ноября этого года. Для работ уже ищут строителей и проектировщиков. Завод в Воронежской области приступил к изготовлению пролетов.



Также Хуснуллин рассказал в своем телеграм-канале, что заторов на подходах к мосту нет, а паромная переправа работает в штатном режиме. С обеих сторон моста организованы пункты питания, в Крыму — пункты временного размещения.



Поезда на данный момент ходят по расписанию. У одного из путей есть повреждения, их обследуют железнодорожные строители.



По словам Марата Хуснуллина, отменен комендантский час для круглосуточного движения и выставлены дополнительные посты охраны. Выезд из Крыма и Ростовской области — без проверки документов, при въезде он максимально сокращен.



Как сообщали ранее Юга.ру, на Крымском мосту запустили реверсивное движение по одной полосе. Ночью полуостров пытались атаковать 28 бпла.