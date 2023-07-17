В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека, проезд закрыт. Собрали все, что известно

17 июля в 04:21 глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал в своем телеграм-канале сообщение о том, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы».

К 7 утра ситуацию прокомментировал губернатор Белгородской области, он подтвердил опубликованную ранее в СМИ информацию о том, что в результате ЧП пострадал автомобиль, в котором находились жители региона. Двое взрослых погибли, их дочь получила ранения средней тяжести и находится в больнице.

Информацию о гибели двоих взрослых подтвердили и в минздраве Краснодарского края. Там добавили, что пострадала несовершеннолетняя девочка.

Обновлено в 10:44. Вице-губернатор Анна Минькова рассказала о состоянии подростка.

«Ребенок в сознании, дышит самостоятельно. Специалисты Детской краевой клинической больницы, среди которых анестезиолог-реаниматолог, прилетели санавиацией в Темрюк. На месте консилиум врачей на прямой связи с краевыми специалистами примет решение о дальнейшем лечении и переводе в ДККБ. Если состояние ребенка будет стабильным и ее можно будет транспортировать, то сразу по воздушному коридору девочку доставят в реанимацию Деткой краевой клинической больницы», — написала Минькова.