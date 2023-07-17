В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека, проезд закрыт. Собрали все, что известно
Утром 17 июля Крымский мост закрыли для автомобилей и поездов. Официальные источники сообщили о ЧП
17 июля в 04:21 глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал в своем телеграм-канале сообщение о том, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы».
К 7 утра ситуацию прокомментировал губернатор Белгородской области, он подтвердил опубликованную ранее в СМИ информацию о том, что в результате ЧП пострадал автомобиль, в котором находились жители региона. Двое взрослых погибли, их дочь получила ранения средней тяжести и находится в больнице.
Информацию о гибели двоих взрослых подтвердили и в минздраве Краснодарского края. Там добавили, что пострадала несовершеннолетняя девочка.
Обновлено в 10:44. Вице-губернатор Анна Минькова рассказала о состоянии подростка.
«Ребенок в сознании, дышит самостоятельно. Специалисты Детской краевой клинической больницы, среди которых анестезиолог-реаниматолог, прилетели санавиацией в Темрюк. На месте консилиум врачей на прямой связи с краевыми специалистами примет решение о дальнейшем лечении и переводе в ДККБ. Если состояние ребенка будет стабильным и ее можно будет транспортировать, то сразу по воздушному коридору девочку доставят в реанимацию Деткой краевой клинической больницы», — написала Минькова.
Из-за ЧП на Крымском мосту остановили автомобильное движение. Водителей, которые стояли в очереди перед пунктом досмотра, развернули. Также приостановили железнодорожное движение, его обещают восстановить к 9 утра.
Закрыта и паромная переправа. Единственным маршрутом в Крым утром 17 июля остается сухопутный — через Мариуполь.
Обновлено в 10:13. В 10:00 работу Керченской паромной переправы возобновили.
О том, что именно произошло, правоохранительные органы пока не сообщают.
В сети появляются фото и видео последствий ЧП.
Напомним, 8 октября 2022 года произошел взрыв грузовика на Крымском мосту. В результате погибли четыре человека.
22 июня 2023 года произошел взрыв на мосту между Крымом и Херсонской областью.
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