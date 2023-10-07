В Краснодарском крае строят 46 гостиничных комплексов за 500 млрд рублей

Губернатор Кубани рассказал, что в регионе одновременно строят 46 комплексов для размещения туристов

По словам главы Кубани, на сегодняшний день в регионе одновременно строят «46 современных комплексов разных категорий на сумму около 500 миллиардов рублей». Кондратьев добавил, что за три года инвестиции в отрасль выросли в 25 раз. В перспективе на курортах региона создадут 33 тысячи номеров.

В Анапе Вениамин Кондратьев встретился с Дмитрием Чернышенко. Губернатор и зампредседателя Правительства РФ обсуждали развитие Краснодарского края, в том числе туристической отрасли.

По данным губернатора Краснодарского края, в 2023 году в регионе открыли два новых отеля, которые получили четыре и пять звезд. Эти объекты рассчитаны на две тысячи номеров.

По состоянию на начало октября 2023 года, по данным краевой администрации, Краснодарский край посетили 16 млн человек. По итогам года власти прогнозируют исторический рекорд в 18 млн туристов.

Также в администрации рассказали, что в 2023 году на курортах Краснодарского края почти 11 тыс. гостиничных объектов, которые вмещают 625 тыс. человек.