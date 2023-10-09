На горнолыжных курортах Краснодарского края и Северного Кавказа выпал снег
В горах Кубани и Кавказа пошел первый снег. Показываем обстановку на горнолыжных курортах
Синоптики краснодарского гидрометцентра обещали, что 9 октября на Кубани ухудшится погода. Обширный атмосферный фронт принес похолодание и снег в горах. На курорте «Роза Хутор» небольшой снег выпал на высоте 2200 метров и выше. Вот так выглядит вид на северный склон около канатной дороги «Эдельвейс»:
Немного больше снега на высоте 2310 метров на канатной дороге «Эдельвейс».
А вот так выглядит сейчас смотровая площадка на высоте 2320 метров:
Первый снег выпал сегодня утром и на Архызе. Но там его заметно больше, чем в Сочи.
Еще более зимний пейзаж сегодня в Домбае: