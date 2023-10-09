На горнолыжных курортах Краснодарского края и Северного Кавказа выпал снег

В горах Кубани и Кавказа пошел первый снег. Показываем обстановку на горнолыжных курортах

Синоптики краснодарского гидрометцентра обещали, что 9 октября на Кубани ухудшится погода. Обширный атмосферный фронт принес похолодание и снег в горах. На курорте «Роза Хутор» небольшой снег выпал на высоте 2200 метров и выше. Вот так выглядит вид на северный склон около канатной дороги «Эдельвейс»:

© Скриншот трансляции rosakhutor.com/about/webcams/

Немного больше снега на высоте 2310 метров на канатной дороге «Эдельвейс».

© Скриншот трансляции rosakhutor.com/about/webcams/

А вот так выглядит сейчас смотровая площадка на высоте 2320 метров:

© Скриншот трансляции rosakhutor.com/about/webcams/

Первый снег выпал сегодня утром и на Архызе. Но там его заметно больше, чем в Сочи.

Еще более зимний пейзаж сегодня в Домбае: