На горнолыжных курортах Краснодарского края и Северного Кавказа выпал снег

Карачаево-Черкесия, Краснодарский край

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  • © Кадр из видео t.me/resortarkhyz/1768
    © Кадр из видео t.me/resortarkhyz/1768

В горах Кубани и Кавказа пошел первый снег. Показываем обстановку на горнолыжных курортах

Синоптики краснодарского гидрометцентра обещали, что 9 октября на Кубани ухудшится погода. Обширный атмосферный фронт принес похолодание и снег в горах. На курорте «Роза Хутор» небольшой снег выпал на высоте 2200 метров и выше. Вот так выглядит вид на северный склон около канатной дороги «Эдельвейс»:

  • © Скриншот трансляции rosakhutor.com/about/webcams/
    © Скриншот трансляции rosakhutor.com/about/webcams/

Немного больше снега на высоте 2310 метров на канатной дороге «Эдельвейс».

  • © Скриншот трансляции rosakhutor.com/about/webcams/
    © Скриншот трансляции rosakhutor.com/about/webcams/

А вот так выглядит сейчас смотровая площадка на высоте 2320 метров:

  • © Скриншот трансляции rosakhutor.com/about/webcams/
    © Скриншот трансляции rosakhutor.com/about/webcams/

Первый снег выпал сегодня утром и на Архызе. Но там его заметно больше, чем в Сочи.

Еще более зимний пейзаж сегодня в Домбае:

Как писали Юга.ру, на Эльбрусе в 10 раз увеличат число снежных пушек, чтобы раньше начинать горнолжный сезон. Также к началу сезона там планиуют запустить две новые канатные дороги и восемь трасс. 

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