В Кисловодске хотят увеличить курортный сбор до 200 рублей в сутки

Ставропольский край

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  • Кисловодск © фото Марии Карагёзовой
    Кисловодск © фото Марии Карагёзовой

Мэр Кисловодска предлагает увеличить курортный сбор в городе до 200 рублей в день

Глава Кисловодска просит жителей города выразить мнение по поводу увеличения ставки курортного сбора в два раза. На сегодняшний день туристы оплачивают 100 рублей в сутки, чтобы находиться на территории курорта.

По словам Евгения Моисеева, раньше все средства, собранные за сезон, тратили на ремонт объектов курортной зоны Кисловодска. Теперь мэр предлагает увеличить сумму сбора в два раза и направлять деньги также на благоустройство всего города. По мнению главы администрации, отдыхающие проводят время на территории разных районов, а не только в центре.

О том, стоит ли принимать подобное решение, Моисеев спросил у подписчиков своего телеграм-канала.

Также в официальном аккаунте управления по курорту и туризму администрации города появилось сообщение со ссылкой на анкетирование по поводу размера курортного сбора.

«За время проведения эксперимента по курортному сбору с мая 2018 года по август 2023 года включительно в городе-курорте Кисловодске была собрана сумма в размере 633,5 млн руб.

Город-парк, улица Чебурашки, европейская архитектура:

На эти средства построены, благоустроены и отремонтированы более 19 объектов курортной инфраструктуры. Среди них мемориальный комплекс «Журавли», питьевой бювет на проспекте Ленина, малая каскадная лестница, скверы Ксении Ге и Тюленева на Курортном бульваре, пешеходные зоны по улицам Реброва, Ходжаева, Парковый пешеход, гора Кольцо», — рассказали в управлении.

Напомним, в Краснодарском крае курортный сбор составляет 30 рублей в сутки, исключение — Сочи и Сириус, там туристы оплачивают 50 рублей. Эксперимент на территории региона продлили до 2025 года.

Курортный сбор:

Как ранее писали Юга.ру, национальный туроператор заявил, что 47% российских туристов выбрали Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки для отдыха в холодное время. Подробнее можно прочитать здесь.

Кисловодск Курортный сбор Курорты и туризм

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