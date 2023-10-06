В Кисловодске хотят увеличить курортный сбор до 200 рублей в сутки

Глава Кисловодска просит жителей города выразить мнение по поводу увеличения ставки курортного сбора в два раза. На сегодняшний день туристы оплачивают 100 рублей в сутки, чтобы находиться на территории курорта.

По словам Евгения Моисеева, раньше все средства, собранные за сезон, тратили на ремонт объектов курортной зоны Кисловодска. Теперь мэр предлагает увеличить сумму сбора в два раза и направлять деньги также на благоустройство всего города. По мнению главы администрации, отдыхающие проводят время на территории разных районов, а не только в центре.