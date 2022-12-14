Курортный сбор в Краснодарском крае продлили до 2025 года

Депутаты ЗСК поддержали продление в регионе эксперимента по курортному сбору до 31 декабря 2024 года

13 декабря на сессии ЗСК краевое законодательство привели в соответствии с федеральным. 5 декабря 2022 года президент РФ подписал закон о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора в некоторых регионах России до 31 декабря 2024 года включительно. В эксперимент включили также Сириус и Санкт-Петербург.

Руководитель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в регионе курортный сбор показал достаточно высокую эффективность.

«Его взимание позволило осуществить заметные обновления в муниципалитетах, входящих в зону проведения эксперимента, что сделало наши курорты еще более привлекательными для отдыхающих, повысило их конкурентоспособность. И мы рассчитываем на продолжение и развитие этой практики в интересах как гостей края, так и всей санаторно-курортной отрасли Кубани», — заключил Юрий Бурлачко.

Ранее Юга.ру рассказывали, как работает курортный сбор и что будет, если его не оплатить. В Краснодарском крае его начали взимать после окончания ЧМ-2018 — с 16 июля 2018 года. За четыре года собрали 677 млн рублей. С декабря 2021 года курортный сбор в Краснодарском крае составляет 30 рублей в сутки, в Сочи — 50 рублей.