В Краснодарском крае неделю можно менять монеты на купюры или класть на счёт без комиссии

На Кубани 165 офисов банков участвуют в акции «Монетная неделя»

С 25 сентября по 8 октября в России проходит акция «Монетная неделя». Желающие могут без комиссии обменять мелочь на купюры или зачислить на карту. В Краснодарском крае в акции участвуют 165 офисов банков. Список адресов можно посмотреть здесь .

Обменять можно любые монеты Банка России, находящиеся в обращении в настоящее время, выпущенные с 1997 года. С собой необходимо взять паспорт, понадобится заполнить заявление. Для зачисления мелочи на счет быть клиентом конкретного банка обязательно, для обмена на другие наличные деньги — нет.

От 5 до 5000 рублей:

Некоторые банки могут предлагать своим клиентам сувениры или памятные монеты. Подробности и условия уточняйте на месте. В некоторых банках также требуется сортировка мелочи по номиналу.

В обменники можно принести окисленные, потемневшие, прогнутые, просветленные и поцарапанные монеты в неограниченном количестве.