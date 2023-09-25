В Краснодарском крае неделю можно менять монеты на купюры или класть на счёт без комиссии
На Кубани 165 офисов банков участвуют в акции «Монетная неделя»
С 25 сентября по 8 октября в России проходит акция «Монетная неделя». Желающие могут без комиссии обменять мелочь на купюры или зачислить на карту. В Краснодарском крае в акции участвуют 165 офисов банков. Список адресов можно посмотреть здесь.
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Обменять можно любые монеты Банка России, находящиеся в обращении в настоящее время, выпущенные с 1997 года. С собой необходимо взять паспорт, понадобится заполнить заявление. Для зачисления мелочи на счет быть клиентом конкретного банка обязательно, для обмена на другие наличные деньги — нет.
От 5 до 5000 рублей:
Некоторые банки могут предлагать своим клиентам сувениры или памятные монеты. Подробности и условия уточняйте на месте. В некоторых банках также требуется сортировка мелочи по номиналу.
В обменники можно принести окисленные, потемневшие, прогнутые, просветленные и поцарапанные монеты в неограниченном количестве.
Сейчас в обороте страны находится почти 71,8 млрд монет. Если разделить их между всеми россиянами, каждому достанется примерно 500 штук. Это 1,5 килограмма или около 850 рублей.
Напомним, на Кубани теперь можно снять наличные с карты на кассах магазинов и заправок. Проверили, как работает услуга в Краснодаре.
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