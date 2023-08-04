От 5 до 5000 рублей. Знаете, что нарисовано на российских бумажных деньгах?

По данным ЦБ, за первый квартал 2023 года более 80% платежей в розничной торговле были безналичными. Неудивительно: многие россияне уже давно не носят с собой физические деньги и кошельки (разве что для хранения пластиковых карт).

А вы когда видели последний раз бумажные деньги или монетки? Знаете, какой мост изображен на купюре 2000 рублей? А сколько птичек на лицевой стороне купюры в 200 рублей? Проверьте, насколько вы близки с миром бумажных денег.