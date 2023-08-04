От 5 до 5000 рублей. Знаете, что нарисовано на российских бумажных деньгах?
По данным ЦБ, за первый квартал 2023 года более 80% платежей в розничной торговле были безналичными. Неудивительно: многие россияне уже давно не носят с собой физические деньги и кошельки (разве что для хранения пластиковых карт).
А вы когда видели последний раз бумажные деньги или монетки? Знаете, какой мост изображен на купюре 2000 рублей? А сколько птичек на лицевой стороне купюры в 200 рублей? Проверьте, насколько вы близки с миром бумажных денег.
Спасибо, что прошли наш тест!
Много денег в этом тесте: знаете ли вы, что нарисовано на российских купюрах?
В июне в Краснодарском крае поступили в оборот новые 100-рублевые купюры, журналистка Юга.ру сходила на презентацию в Южное ГУ Банка России и узнала все подробности. А чуть раньше в обороте снова появились купюры номиналом 5 рублей, новые и с техническими обновлениями, но с прежним дизайном образца 1997 года. Выяснили у эксперта, зачем понадобилось снова вводить их в обращение.