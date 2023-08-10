В России вводят цифровой рубль. Что это и когда появится в наших кошельках?

11 июля Госдума приняла закон, позволяющий внедрить в РФ цифровой рубль.

Что это такое, когда новую валюту введут в оборот, чем она отличается от обычного рубля, где будет храниться и откуда браться — в карточках Юга.ру. Бонусом — список банков, которые уже тестируют технологию.

Что такое цифровой рубль и чем он гарантирован?



Цифровой рубль — это третья форма рубля. По сути это электронный код (токен). Как и бумажные и металлические деньги, его будет выпускать Банк России.



Цифровой рубль привязан к стоимости национальной валюты, то есть российского рубля, это его эквивалент. Цифровой рубль всегда будет равен «обычному» рублю. Цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках граждан и компаний.

Цифровой рубль — это криптовалюта? От криптовалют он отличается тем, что выпускается исключительно Центробанком и обеспечивается его резервами. То есть у него, по заверению ЦБ, единый и единственный эмитент, он же гарант — государство.

Как можно будет открыть цифровой кошелек? Кошельки можно будет открывать на платформе Банка России. Там же будут проходить операции с цифровыми рублями. Кроме того, открыть и пользоваться цифровым кошельком можно будет в привычных мобильных приложениях банков и интернет-банках. Каждый гражданин РФ сможет открыть только один цифровой кошелёк. Для совершения операций понадобится подтвержденный аккаунт на Госуслугах . Для расчётов в цифровых рублях будет нужен ключ электронной подписи, которую потребуется получить лично. Пароль от Госуслуг не подойдёт. У цифрового рубля появился логотип. Его интегрируют в мобильные приложения банков, в которых пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции. Логотип упростит поиск своего цифрового кошелька в приложении банка.

Можно ли заводить цифровой кошелек без мобильного приложения банка? Открыть цифровой кошелек и в дальнейшем пользоваться им можно будет через любое мобильное приложение банка, клиентом которого является человек, или через интернет-банк . Если нет ни того, ни другого — увы, на момент публикации статьи неизвестны другие способы создать свой цифровой кошелек.

Будет ли цифровой рубль привязан к конкретному банку? Счет цифрового рубля будет находиться на платформе ЦБ и не будет привязан к какому-либо конкретному банку. То есть вы сможете «зайти» в свой цифровой кошелек, уже созданный в мобильном приложении какого-либо банка, и в приложении или личном кабинете любого другого банка.

Откуда человек вообще будет получать цифровые рубли? В свой цифровой кошелек можно перевести средства со своих обычных банковских счетов. Кроме того, возможно, люди будут получать зарплаты в цифровых рублях (если дадут на это свое предварительное согласие) или переводы.

Можно ли будет платить цифровым рублем без подключения к интернету? Пока нет — такую технологию сейчас только разрабатывают.

Какая будет комиссия за переводы цифровым рублем и вывод из цифрового кошелька на карту? Совет директоров Банка России установил тарифы для операций с цифровыми рублями: — платежи и переводы цифровых рублей для физических лиц будут бесплатными ;

— тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей);

— тариф для компаний ЖКХ будет составлять 0,2%, но не более 10 рублей.

— комиссия за переводы между юрлицами составит 15 рублей за операцию. Указанные тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года. До этого момента установлен льготный период, когда все операции с цифровым рублями на платформе ЦБ будут бесплатны.

Что можно будет оплачивать цифровым рублем? Буквально всё, как и двумя другими формами: — покупать товары и услуги;

— оформлять сделки с финансовыми инструментами и активами;

— проводить платежи и переводить деньги. Выбор, какой именно формой пользоваться, останется добровольным.

Это вообще настоящие деньги? Их можно обналичить? Человек сможет перевести цифровые рубли в безналичную форму — перекинуть с кошелька на счет в банке. Потом — снять наличные в банкомате. Если кто-то вообще не захочет пользоваться цифровыми рублями, он может просто не открывать кошелек — никто не заставит.

Откуда будет появляться цифровой рубль? При открытии цифрового кошелька нужно будет дать согласие на пополнение его с рублевого счета. Подтвердив эту операцию, человек получит свои цифровые рубли и сможет ими пользоваться. Никакого принудительного перевода зарплат, пенсий или других социальных выплат в цифровые рубли не планируется.

Как защищен цифровой кошелек? Кто конечный владелец ключа? Есть ли у ЦБ доступ к ключам цифровых кошельков пользователей? Есть ли у банка доступ к ключу цифрового кошелька своего клиента? Платформа, на которой будут хранить цифровые кошельки и проводить операции, создавалась с учетом всех требований информационной безопасности, операционной надежности и киберустойчивости. Защиту информации раскрывать нельзя, так как это ноу-хау Банка России, которые обеспечивают безопасность денег. Но суть этой защиты в том, что только сам человек или компания сможет распоряжаться своим цифровым кошельком и средствами на нем. Даже ЦБ не сможет на это как-то влиять. Что касается информации об остатках на цифровых счетах, то она защищена банковской тайной так же, как и информация по счетам в банках.

Какие банки уже подключены и дают возможность открыть цифровой кошелек? В августе стартовал пилот с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного круга клиентов 13 банков: «АЛЬФА-БАНК», «Банк ДОМ.РФ, Ингосстрах Банк, Банк ВТБ, Банк ГПБ, КИВИ Банк, «АК БАРС» БАНК, «МТС-Банк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», Банк Синара, РОСБАНК, ТКБ БАНК. На первом этапе будут тестировать основные операции: открытие кошельков и их пополнение, переводы цифровых рублей между гражданами, оплата покупок и услуг по QR-кодам. Массовое внедрение будет происходить поэтапно в течение нескольких лет. Сколько точно продлится первый этап, на момент публикации неизвестно.

Будут ли использовать цифровые рубли для взаиморасчетов между государственными ведомствами и компаниями ЖКХ, подрядчиками и т.п.? Являются ли цифровые рубли настоящими деньгами для социально значимых финансовых расчетов? Цифровой рубль — это равнозначная наличным и безналичным форма национальной валюты. Соответственно, в перспективе его можно будет использовать при любых расчетах, в которых сейчас используются наличные и безналичные российские деньги.

Планирует ли ЦБ (и/или другие ведомства) предлагать людям заменять выплаты обычными деньгами на цифровые рубли? Граждане смогут самостоятельно выбирать, какую форму рубля использовать — наличную, безналичную или цифровую. При этом получить кредит или открыть вклад для получения процентов в цифровых рублях будет нельзя. Цифровой рубль создается для платежей и переводов, но не для сбережения или кредитования.