В обороте снова появились купюры в 5 и 10 рублей. Рассказываем, зачем их стали выпускать

Юга.ру спросили в Южном ГУ Банка для чего в оборот снова ввели 5-рублевые банкноты

В России снова возобновили печать 5 и 10-рублевых бумажных банкнот. Обновленные купюры находятся в обращении с марта. В пресс-службе Южного ГУ Банка России рассказали, что в Краснодарский край деньги прибыли 15 мая. Купюры уже поступили в коммерческие банки региона, а оттуда — в кассы торговых точек.

В банке уточнили, что это не новые деньги. Купюры уже были в обращении, но их вывели из печати из-за быстрого износа и заменили на монеты. Теперь благодаря новым технологиям банкноты снова вернули в обращение. Купюры усилили слоем специального лака, который увеличивает их срок службы.

Вернуть 5 и 10-рублевые банкноты решили в связи с тем, что их выпуск обходится дешевле монет. Кроме того, металлические деньги постоянно «застревают» в обороте — их хранят в копилках или теряют. В пресс-службе банка отметили, что в регионе существует большая потребность в монете. Поэтому жителей края просят вернуть в оборот металлические деньги, если они есть.

Отмечается, что заменять полностью монеты номиналом 5 и 10 рублей не будут. В обращении будут находиться и бумажные, и металлические деньги.

Как рассказал Юга.ру доктор экономических наук Александр Полиди, еще одной причиной реструктуризации денежной массы стало увеличение доли безналичных расчетов. Таким образом Центробанк удешевит эмиссию.

«Эта мера очень прагматичная. Учитывая потребности в небольших номиналах, пятирублевая купюра будет востребована. Сама по себе банкнота имеет длинный срок обращения, но при этом не очень активно используется из-за роста безналичных расчетов.Таким образом купюра снижает транзакционные издержки, то есть издержки на организацию выпуска денег в обращение», — сказал Полиди.