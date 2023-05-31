В обороте снова появились купюры в 5 и 10 рублей. Рассказываем, зачем их стали выпускать
Юга.ру спросили в Южном ГУ Банка для чего в оборот снова ввели 5-рублевые банкноты
В России снова возобновили печать 5 и 10-рублевых бумажных банкнот. Обновленные купюры находятся в обращении с марта. В пресс-службе Южного ГУ Банка России рассказали, что в Краснодарский край деньги прибыли 15 мая. Купюры уже поступили в коммерческие банки региона, а оттуда — в кассы торговых точек.
В банке уточнили, что это не новые деньги. Купюры уже были в обращении, но их вывели из печати из-за быстрого износа и заменили на монеты. Теперь благодаря новым технологиям банкноты снова вернули в обращение. Купюры усилили слоем специального лака, который увеличивает их срок службы.
Вернуть 5 и 10-рублевые банкноты решили в связи с тем, что их выпуск обходится дешевле монет. Кроме того, металлические деньги постоянно «застревают» в обороте — их хранят в копилках или теряют. В пресс-службе банка отметили, что в регионе существует большая потребность в монете. Поэтому жителей края просят вернуть в оборот металлические деньги, если они есть.
Отмечается, что заменять полностью монеты номиналом 5 и 10 рублей не будут. В обращении будут находиться и бумажные, и металлические деньги.
Как рассказал Юга.ру доктор экономических наук Александр Полиди, еще одной причиной реструктуризации денежной массы стало увеличение доли безналичных расчетов. Таким образом Центробанк удешевит эмиссию.
«Эта мера очень прагматичная. Учитывая потребности в небольших номиналах, пятирублевая купюра будет востребована. Сама по себе банкнота имеет длинный срок обращения, но при этом не очень активно используется из-за роста безналичных расчетов.Таким образом купюра снижает транзакционные издержки, то есть издержки на организацию выпуска денег в обращение», — сказал Полиди.
Банкнота номиналом 5 рублей печатается в образце 1997 года. На её лицевой стороне изображен памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора в Великом Новгороде. На обороте печатают стену Новгородского кремля. Преобладающий цвет банкноты — зеленый
10-рублевые банкноты печатают образца 1997 года в модификации 2004 года. На лицевой стороне изображен мост через Енисей и часовня в Красноярске, а на оборотной плотина Красноярской ГЭС. Преобладающие цвета банкноты — темно-зеленый и темно-коричневый.
Некоторые уже начали продавать банкноты на «Авито». Их называют коллекционными и предлагают приобрести по цене от 70 до 350 тыс. рублей.
В дальнейшем Центробанк поэтапно модернизирует банкноты образца 1997 года, включая 10, 50, 500, 1000 и 5000 рублей. Планируется усовершенствовать их защитный комплекс и разработать новый дизайн. Банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей будут вводиться в обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, 10 и 50 рублей — в 2025 году.