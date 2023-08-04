На Кубани теперь можно снять наличные с карты на кассах магазинов и заправок. Проверили, как работает услуга в Краснодаре
В 2023 году у жителей Краснодарского края появилась возможность снять наличные с карты в ряде торговых точек. Публикуем список их адресов в Краснодаре и рассказываем о личном опыте
В Южном ГУ Банка России рассказали, что в Краснодарском крае в 1127 торговых точках можно снять наличные с карты (данные на 1 апреля 2023 года). Редактор Юга.ру убедился в том, что услуга работает. Деньги с карты удалось снять в одном из супермаркетов в Краснодаре.
О том, что в торговой точке есть услуга снятия наличных, говорит характерная наклейка. Операцию можно совершить только одновременно с покупкой хотя бы одного товара.
В Краснодарском крае выявили 15 финансовых мошенников за 2023 год:
Со счета редактора Юга.ру не списали комиссию за снятие наличных, но, как сообщают в управлении Банка России, условия зависят от коммерческого банка. Операция отображается в чеке магазина. В нем указано, сколько денег сняли с карты, какого размера комиссия и когда совершили операцию.
«Если комиссия предусмотрена банком, выпустившим карту, то, как правило, она устанавливается на уровне комиссии за снятие наличных денежных средств в банкомате стороннего банка (не того, который выпустил платежную карту)», — уточнили в Южном ГУ Банка России.
Там также рассказали, что на снятие наличных существует лимит — не более 5 тыс. рублей за одну операцию и не более 30 тыс. рублей в месяц по платежной карте. Торговой точке для участия в программе не нужно покупать дополнительное оборудование, но необходимо настроить имеющийся терминал.
Торговые точки в Краснодаре, где можно снять наличные:
«Пятерочки» и «Перекрестки»:
ул. 1-го Мая, д. 210
ул. Адлерская, д. 19
ул. Восточно-Кругликовская, д. 46/11
ул. Восточно-Кругликовская, д. 64
ул. Гидростроителей, д. 40
ул. Григория Булгакова, д. 12, к1
ул. Димитрова, д. 34
ул. Жлобы, д. 137
ул. Западный Обход, д. 39/2
ул. Западный Обход, д. 57
ул. Зиповская, д. 36
ул. Измаильская, д. 85
ул. Карякина, д. 10/1
ул. краеведа Соловьева, д. 6
ул. Красных Партизан, д. 1/3к9
ул. Московская, д. 6А
ул. Новороссийская, д. 3/9
ул. Петра Метальникова, д. 42
ул. писателя Булгакова, д. 8к1
ул. Снесарева, д. 10к2
ул. Сормовская, д. 7/6
ул. Сталинградская, д. 5
ул. Суворова, д. 64
ул. Трамвайная, д. 2/16
ул. Тюляева, д. 8
ул. Уральская, д. 99
ул. Ярославская, д. 113
проспект Чекистов, д. 36
проезд Репина, д. 5
проспект писателя Знаменского, д. 93
ТРЦ «Краснодар-Галерея», ул. Володи Головатого, д. 313
Пашковский микрорайон, ул. Кирова, д. 256
Пашковский микрорайон, ул. Карасунская, д. 239
Пашковский микрорайон, ул. им. Шевченко, д. 55
поселок Березовый, ул. Профессора Рудакова, д. 1
поселок Березовый, СНТ «Прогресс», ул. Вишнёвая, д. 175
поселок Индустриальный, ул. Восточная, д. 26
хутор Ленина, ул. Наримановская, д. 12/1
хутор Ленина, тер. ДНТ «Виктория», ул. Ленина, д. 36
Автозаправки:
ул. Автолюбителей, д. 32А
ул. академика Лукьяненко П.П., д. 6
ул. Бородинская, д. 154/9
ул. Вишняковой, д. 146
ул. Восточно-Кругликовская, д. 35А
ул. Дежнева, д. 40
ул. Дзержинского, д. 94
ул. Дзержинского, д. 108
ул. Дзержинского, д. 197
ул. Дзержинского, д. 237
ул. Дзержинского, д. 251/3
ул. Западный обход, д. 27
ул. Захарова, д. 5
ул. Калинина, д.1/3
ул. Котовского, д. 76/1
ул. Кубанская набережная, д. 47/1
ул. Лизы Чайкиной, д. 32
ул. Московская, д. 89
ул. Путевая, д. 3
ул. Российская, д. 101/1
ул. Ростовское шоссе, д. 3
ул. Ростовское шоссе, д. 12/13
ул. Ростовское шоссе, д. 17
ул. Ростовское шоссе, д. 25
ул. Ростовское шоссе, д. 26
ул. Ростовское шоссе, д. 40
ул. Селезнева, д. 197/5
ул. Сормовская, д. 9/4
ул. Ставропольская, д. 2/1
ул. Старокубанская, д. 131/2
ул. Степана Разина, д. 57
ул. Тополиная, д. 50/2
ул. Уральская, д. 131/1
ул. Уральская, д. 149/7
ул. Уральская, д. 214/2
Пашковский микрорайон, ул. Фадеева, д. 431
Пашковский микрорайон, ул. Крылатая, д. 9
поселок Белозерный, ул. Прекрасная, д. 51
станица Елизаветинская, ул. Речная тер. СНТ «Орбита»
станица Старокорсунская, ул. Лесная тер. СНТ «Железнодорожник-3»
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