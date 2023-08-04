На Кубани теперь можно снять наличные с карты на кассах магазинов и заправок. Проверили, как работает услуга в Краснодаре

В 2023 году у жителей Краснодарского края появилась возможность снять наличные с карты в ряде торговых точек. Публикуем список их адресов в Краснодаре и рассказываем о личном опыте

В Южном ГУ Банка России рассказали, что в Краснодарском крае в 1127 торговых точках можно снять наличные с карты (данные на 1 апреля 2023 года). Редактор Юга.ру убедился в том, что услуга работает. Деньги с карты удалось снять в одном из супермаркетов в Краснодаре. О том, что в торговой точке есть услуга снятия наличных, говорит характерная наклейка. Операцию можно совершить только одновременно с покупкой хотя бы одного товара.

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

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Со счета редактора Юга.ру не списали комиссию за снятие наличных, но, как сообщают в управлении Банка России, условия зависят от коммерческого банка. Операция отображается в чеке магазина. В нем указано, сколько денег сняли с карты, какого размера комиссия и когда совершили операцию. «Если комиссия предусмотрена банком, выпустившим карту, то, как правило, она устанавливается на уровне комиссии за снятие наличных денежных средств в банкомате стороннего банка (не того, который выпустил платежную карту)», — уточнили в Южном ГУ Банка России. Там также рассказали, что на снятие наличных существует лимит — не более 5 тыс. рублей за одну операцию и не более 30 тыс. рублей в месяц по платежной карте. Торговой точке для участия в программе не нужно покупать дополнительное оборудование, но необходимо настроить имеющийся терминал.

Торговые точки в Краснодаре, где можно снять наличные: «Пятерочки» и «Перекрестки»: ул. 1-го Мая, д. 210

ул. Адлерская, д. 19

ул. Восточно-Кругликовская, д. 46/11

ул. Восточно-Кругликовская, д. 64

ул. Гидростроителей, д. 40

ул. Григория Булгакова, д. 12, к1

ул. Димитрова, д. 34

ул. Жлобы, д. 137

ул. Западный Обход, д. 39/2

ул. Западный Обход, д. 57

ул. Зиповская, д. 36

ул. Измаильская, д. 85

ул. Карякина, д. 10/1

ул. краеведа Соловьева, д. 6

ул. Красных Партизан, д. 1/3к9

ул. Московская, д. 6А

ул. Новороссийская, д. 3/9

ул. Петра Метальникова, д. 42

ул. писателя Булгакова, д. 8к1

ул. Снесарева, д. 10к2

ул. Сормовская, д. 7/6

ул. Сталинградская, д. 5

ул. Суворова, д. 64

ул. Трамвайная, д. 2/16

ул. Тюляева, д. 8

ул. Уральская, д. 99

ул. Ярославская, д. 113

проспект Чекистов, д. 36

проезд Репина, д. 5

проспект писателя Знаменского, д. 93

ТРЦ «Краснодар-Галерея», ул. Володи Головатого, д. 313 Пашковский микрорайон, ул. Кирова, д. 256

Пашковский микрорайон, ул. Карасунская, д. 239

Пашковский микрорайон, ул. им. Шевченко, д. 55 поселок Березовый, ул. Профессора Рудакова, д. 1

поселок Березовый, СНТ «Прогресс», ул. Вишнёвая, д. 175 поселок Индустриальный, ул. Восточная, д. 26 хутор Ленина, ул. Наримановская, д. 12/1

хутор Ленина, тер. ДНТ «Виктория», ул. Ленина, д. 36 Автозаправки: ул. Автолюбителей, д. 32А

ул. академика Лукьяненко П.П., д. 6

ул. Бородинская, д. 154/9

ул. Вишняковой, д. 146

ул. Восточно-Кругликовская, д. 3­5А

ул. Дежнева, д. 40

ул. Дзержинского, д. 94

ул. Дзержинского, д. 108

ул. Дзержинского, д. 197

ул. Дзержинского, д. 237

ул. Дзержинского, д. 251/3

ул. Западный обход, д. 27

ул. Захарова, д. 5

ул. Калинина, д.1/3

ул. Котовского, д. 76/1

ул. Кубанская набережная, д. 4­7/1

ул. Лизы Чайкиной, д. 32

ул. Московская, д. 89

ул. Путевая, д. 3

ул. Российская, д. 101/1

ул. Ростовское шоссе, д. 3

ул. Ростовское шоссе, д. 12/13

ул. Ростовское шоссе, д. 17

ул. Ростовское шоссе, д. 25

ул. Ростовское шоссе, д. 26

ул. Ростовское шоссе, д. 40

ул. Селезнева, д. 197/5

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