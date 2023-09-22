Мэрия Краснодара пообещала высадить хвойные деревья вместо срубленных на Всесвятском кладбище и объяснила, кто возместит разрушенные надгробия

Краснодарский край

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  • Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Жителей Краснодара возмутила массовая вырубка деревьев и разрушение надгробий на Всесвятском кладбище. Вот что ответила мэрия города

Предыстория. С начала сентября на старейшем кладбище Краснодара массово уничтожают растительность, разрушая захоронения. Официально это благоустройство, но жители обеспокоены сохранностью и природы, и культурного наследия.

14 сентября Юга.ру сфотографировали горы спиленных деревьев, разбитых надгробий и поваленных крестов. На снимках причиненный ущерб очевиден, и возмущения активистов звучат обоснованно.

22 сентября заместитель главы Краснодара Владимир Архипов ответил Юга.ру о принципах выдачи порубочных билетов, пояснив, что «чистый срез» пней спиленных деревьев не свидетельствует о их здоровье. Архипов уточнил, что специалисты департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса обследовали деревья на Всесвятском кладбище по обращениям граждан и заключили:

«Значительная часть деревьев имеет признаки аварийности (поражение гнилевыми болезнями, вылетные отверстия насекомых, дупла, сокотечение, буровая мука, выход плодовых тел дереворазрушающих грибов) и подлежат санитарной вырубке».

  • © Ответ мэрии Краснодара о вырубке Всесвятского кладбища
    © Ответ мэрии Краснодара о вырубке Всесвятского кладбища
  • © Ответ мэрии Краснодара о вырубке Всесвятского кладбища
    © Ответ мэрии Краснодара о вырубке Всесвятского кладбища

Архипов заверил, что зелёные насаждения обследуют «специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями и навыками».

Формовочная или санитарная:

«В ходе обследования помимо состояния прикорневой зоны специалистами оценивается также высотная часть ствола, состояние кроны дерева и условия его произрастания. <...> Гнилевые болезни являются следствием различных причин инфекционного и неинфекционного характера, возникающих как в результате неблагоприятного воздействия абиотических факторов внешней среды, так и патогенных организмов, в том числе грибов, бактерий, вирусов, цветковых растений-паразитов. Симптомы заболевания могут проявляться в виде внутреннего некроза коры, в форме отмирания побегов и в форме язвенных ран, при этом каждый симптом болезни фиксируется специалистом как «поражение гнилевыми болезнями», — пояснил Архипов.

Наш вопрос о том, почему о здоровье растительности на кладбище не беспокоились ранее, остается без ответа. Зато можно надеяться на компенсацию вырубки:

«Учреждением прорабатывается вопрос выполнения работ по компенсационному озеленению до конца текущего года будут высажены хвойные деревья на территории Всесвятского кладбища», — авторская пунктуация сохранена.

Краснодар — самый не зелёный миллионник, но власти не планируют высаживать новые деревья:

Также Архипов объяснил, что все претензии следует направлять подрядчику:

«Ответственность по возмещению ущерба, возникшего в ходе проведения работ по контракту, лежит на ООО «Авангард». Пострадавшие вправе направить в адрес подрядчика претензии о возмещении ущерба, а в случае их неудовлетворения обратиться в суд за защитой нарушенных прав», — заключил замглавы Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре краснодарцам не понравилось благоустройство сквера «Изумрудный»: большинство деревьев спилили, мусор убирать не успевают, освещение не работает.

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Мэрия Краснодара пообещала высадить хвойные деревья вместо срубленных на Всесвятском кладбище и объяснила, кто возместит разрушенные надгробия
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