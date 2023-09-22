Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Жителей Краснодара возмутила массовая вырубка деревьев и разрушение надгробий на Всесвятском кладбище. Вот что ответила мэрия города

Предыстория. С начала сентября на старейшем кладбище Краснодара массово уничтожают растительность, разрушая захоронения. Официально это благоустройство, но жители обеспокоены сохранностью и природы, и культурного наследия.



14 сентября Юга.ру сфотографировали горы спиленных деревьев, разбитых надгробий и поваленных крестов. На снимках причиненный ущерб очевиден, и возмущения активистов звучат обоснованно. 22 сентября заместитель главы Краснодара Владимир Архипов ответил Юга.ру о принципах выдачи порубочных билетов, пояснив, что «чистый срез» пней спиленных деревьев не свидетельствует о их здоровье. Архипов уточнил, что специалисты департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса обследовали деревья на Всесвятском кладбище по обращениям граждан и заключили: «Значительная часть деревьев имеет признаки аварийности (поражение гнилевыми болезнями, вылетные отверстия насекомых, дупла, сокотечение, буровая мука, выход плодовых тел дереворазрушающих грибов) и подлежат санитарной вырубке».

© Ответ мэрии Краснодара о вырубке Всесвятского кладбища

© Ответ мэрии Краснодара о вырубке Всесвятского кладбища

Архипов заверил, что зелёные насаждения обследуют «специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями и навыками».

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«В ходе обследования помимо состояния прикорневой зоны специалистами оценивается также высотная часть ствола, состояние кроны дерева и условия его произрастания. <...> Гнилевые болезни являются следствием различных причин инфекционного и неинфекционного характера, возникающих как в результате неблагоприятного воздействия абиотических факторов внешней среды, так и патогенных организмов, в том числе грибов, бактерий, вирусов, цветковых растений-паразитов. Симптомы заболевания могут проявляться в виде внутреннего некроза коры, в форме отмирания побегов и в форме язвенных ран, при этом каждый симптом болезни фиксируется специалистом как «поражение гнилевыми болезнями», — пояснил Архипов. Наш вопрос о том, почему о здоровье растительности на кладбище не беспокоились ранее, остается без ответа. Зато можно надеяться на компенсацию вырубки: «Учреждением прорабатывается вопрос выполнения работ по компенсационному озеленению до конца текущего года будут высажены хвойные деревья на территории Всесвятского кладбища», — авторская пунктуация сохранена.

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Также Архипов объяснил, что все претензии следует направлять подрядчику: «Ответственность по возмещению ущерба, возникшего в ходе проведения работ по контракту, лежит на ООО «Авангард». Пострадавшие вправе направить в адрес подрядчика претензии о возмещении ущерба, а в случае их неудовлетворения обратиться в суд за защитой нарушенных прав», — заключил замглавы Краснодара.