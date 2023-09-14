Как рубят деревья и рушат надгробия на Всесвятском кладбище Краснодара

Краснодарский край

Распечатать

  • Вырубка деревьев на Всесвятском кладбище в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Вырубка деревьев на Всесвятском кладбище в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

С начала сентября на старейшем из сохранившихся кладбищ Краснодара массово уничтожают растительность, разрушая захоронения. Официально это благоустройство территории, но жители обеспокоены сохранностью и природы, и культурного наследия.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщал о вырубке деревьев еще 5 сентября — как о «долгожданном благоустройстве». Он добавил, что «привести [кладбище] в надлежащий вид планируем до конца сентября», а остальные работы завершат до конца 2023 года.

Но спустя неделю жителей Краснодара разозлила массовая вырубка деревьев на Всесвятском кладбище. 11 сентября телеграм-канал «Туподар» опубликовал возмущения жительницы, которая волновалась, не вредит ли вырубка могилам.

  • Вид на улицу Рашпилевскую от могилы Марфы Турищевой после вырубки деревьев на Всесвятском кладбище в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Вид на улицу Рашпилевскую от могилы Марфы Турищевой после вырубки деревьев на Всесвятском кладбище в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • Вид на улицу Рашпилевскую от могилы Марфы Турищевой после вырубки деревьев на Всесвятском кладбище в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Вид на улицу Рашпилевскую от могилы Марфы Турищевой после вырубки деревьев на Всесвятском кладбище в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • Вид на улицу Рашпилевскую от могилы Марфы Турищевой после вырубки деревьев на Всесвятском кладбище в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Вид на улицу Рашпилевскую от могилы Марфы Турищевой после вырубки деревьев на Всесвятском кладбище в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

12 сентября сайт 93.ru опубликовал статью, выяснив, что валка деревьев стоила 20 млн рублей. Журналист издания не обнаружил «гнилевых болезней» на местах спилов, а активист Жанна Рыжкова заявила, что «расчистка» может безвозвратно разрушить многие захоронения.

Напомним, первые массовые вырубки деревьев на Всесвятском кладбище начались в декабре 2021 года. Уже тогда, впервые за десятилетия, погост стал просматриваться насквозь из любой точки. Юга.ру поговорили с экспертами, которые сошлись на том, что скоро кладбище может обрести иной вид — вплоть до создания на его месте культурно-исторического комплекса с мемориальными и рекреационно-увеселительными кластерами.

  • Лесорубы на Всесвятском кладбище во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Лесорубы на Всесвятском кладбище во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • Лесорубы на Всесвятском кладбище во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Лесорубы на Всесвятском кладбище во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • Лесорубы на Всесвятском кладбище во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Лесорубы на Всесвятском кладбище во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • Лесорубы на Всесвятском кладбище во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Лесорубы на Всесвятском кладбище во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • Лесорубы на Всесвятском кладбище во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Лесорубы на Всесвятском кладбище во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

12 сентября телеграм-канал Муниципального центра управления Краснодара попытался успокоить общественность и объяснить массовое уничтожение деревьев их аварийным состоянием:

«В августе специалисты департамента городского хозяйства провели обследование деревьев и установили, что 821 дерево имеет признаки аварийности и подлежит санитарной вырубке. На проведение этих работ был оформлен порубочный билет.

  • Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Специалисты оценивали аварийное состояние деревьев по нескольким признакам. Не всегда признаки локализуются у прикорневой части ствола. Симптомы заболевания деревьев могут проявляться на коре, на свежих побегах, при этом каждый симптом болезни фиксируется специалистом как «поражение гнилевыми болезнями».

  • Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Южная готика:

Также в департаменте рассказали, что некоторые деревья, указанные в порубочном билете, росли на территории могил. Это препятствовало полноценному развитию самого дерева, а также разрушало памятники.

Специалисты технического надзора проведут с подрядчиком работу о недопущении порчи памятников при проведении работ и о бережном отношении к территории кладбищ».

  • Разрушения на Всесвятском кладбище во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Разрушения на Всесвятском кладбище во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Юга.ру направили запрос, собирается ли мэрия провести на кладбище компенсационное озеленение и как подрядчик планирует идентифицировать разрушенные и перемещенные надгробия.

Заявление МЦУ Краснодара об аварийном состоянии 821 дерева приводит и к другим вопросам. Если на многих участках кладбища не осталось ни одного дерева и все они были аварийными, то почему здоровьем растительности не беспокоились ранее?

  • Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Жители Краснодара регулярно возмущаются массовыми вырубками деревьев в разных зеленых зонах города — в «Изумрудном» сквере, во время работ на Николаевском бульваре или энергетиками в поселке Российском. 

В то же время постоянные массовые вырубки якобы аварийных деревьев в Краснодаре никак не препятствуют регулярным падениям деревьев на людей, дома, провода, дороги и машины. В большинстве случаев падают здоровые деревья, не выдерживая сильных осадков и ветра.

Благоустройство кладбище Краснодар Культурное наследие Растениеводство смерть Экология

Новости

Жителей Новороссийска предупредили о звуках стрельбы во время учений
В парке «Краснодар» 18 сентября покажут фильм «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия»
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Воспитание чувств»
В Краснодаре на выходных пройдут лекции о психотравмах, глянцевой фотографии и любовных сценариях
В Краснодарском крае цены в новостройках за лето выросли на 11-12% — эксперты
В Краснодарском крае на пути с моря образовалась пробка длиной 14 км

Лента новостей

Реклама на сайте