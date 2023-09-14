Как рубят деревья и рушат надгробия на Всесвятском кладбище Краснодара
С начала сентября на старейшем из сохранившихся кладбищ Краснодара массово уничтожают растительность, разрушая захоронения. Официально это благоустройство территории, но жители обеспокоены сохранностью и природы, и культурного наследия.
Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщал о вырубке деревьев еще 5 сентября — как о «долгожданном благоустройстве». Он добавил, что «привести [кладбище] в надлежащий вид планируем до конца сентября», а остальные работы завершат до конца 2023 года.
Но спустя неделю жителей Краснодара разозлила массовая вырубка деревьев на Всесвятском кладбище. 11 сентября телеграм-канал «Туподар» опубликовал возмущения жительницы, которая волновалась, не вредит ли вырубка могилам.
12 сентября сайт 93.ru опубликовал статью, выяснив, что валка деревьев стоила 20 млн рублей. Журналист издания не обнаружил «гнилевых болезней» на местах спилов, а активист Жанна Рыжкова заявила, что «расчистка» может безвозвратно разрушить многие захоронения.
Напомним, первые массовые вырубки деревьев на Всесвятском кладбище начались в декабре 2021 года. Уже тогда, впервые за десятилетия, погост стал просматриваться насквозь из любой точки. Юга.ру поговорили с экспертами, которые сошлись на том, что скоро кладбище может обрести иной вид — вплоть до создания на его месте культурно-исторического комплекса с мемориальными и рекреационно-увеселительными кластерами.
12 сентября телеграм-канал Муниципального центра управления Краснодара попытался успокоить общественность и объяснить массовое уничтожение деревьев их аварийным состоянием:
«В августе специалисты департамента городского хозяйства провели обследование деревьев и установили, что 821 дерево имеет признаки аварийности и подлежит санитарной вырубке. На проведение этих работ был оформлен порубочный билет.
Специалисты оценивали аварийное состояние деревьев по нескольким признакам. Не всегда признаки локализуются у прикорневой части ствола. Симптомы заболевания деревьев могут проявляться на коре, на свежих побегах, при этом каждый симптом болезни фиксируется специалистом как «поражение гнилевыми болезнями».
Также в департаменте рассказали, что некоторые деревья, указанные в порубочном билете, росли на территории могил. Это препятствовало полноценному развитию самого дерева, а также разрушало памятники.
Специалисты технического надзора проведут с подрядчиком работу о недопущении порчи памятников при проведении работ и о бережном отношении к территории кладбищ».
Юга.ру направили запрос, собирается ли мэрия провести на кладбище компенсационное озеленение и как подрядчик планирует идентифицировать разрушенные и перемещенные надгробия.
Заявление МЦУ Краснодара об аварийном состоянии 821 дерева приводит и к другим вопросам. Если на многих участках кладбища не осталось ни одного дерева и все они были аварийными, то почему здоровьем растительности не беспокоились ранее?
Жители Краснодара регулярно возмущаются массовыми вырубками деревьев в разных зеленых зонах города — в «Изумрудном» сквере, во время работ на Николаевском бульваре или энергетиками в поселке Российском.
В то же время постоянные массовые вырубки якобы аварийных деревьев в Краснодаре никак не препятствуют регулярным падениям деревьев на людей, дома, провода, дороги и машины. В большинстве случаев падают здоровые деревья, не выдерживая сильных осадков и ветра.