Как рубят деревья и рушат надгробия на Всесвятском кладбище Краснодара

Вырубка деревьев на Всесвятском кладбище в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Вырубка деревьев на Всесвятском кладбище в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

С начала сентября на старейшем из сохранившихся кладбищ Краснодара массово уничтожают растительность, разрушая захоронения. Официально это благоустройство территории, но жители обеспокоены сохранностью и природы, и культурного наследия. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщал о вырубке деревьев еще 5 сентября — как о «долгожданном благоустройстве». Он добавил, что «привести [кладбище] в надлежащий вид планируем до конца сентября», а остальные работы завершат до конца 2023 года. Но спустя неделю жителей Краснодара разозлила массовая вырубка деревьев на Всесвятском кладбище. 11 сентября телеграм-канал «Туподар» опубликовал возмущения жительницы, которая волновалась, не вредит ли вырубка могилам.

Вид на улицу Рашпилевскую от могилы Марфы Турищевой после вырубки деревьев на Всесвятском кладбище в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Вид на улицу Рашпилевскую от могилы Марфы Турищевой после вырубки деревьев на Всесвятском кладбище в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Вид на улицу Рашпилевскую от могилы Марфы Турищевой после вырубки деревьев на Всесвятском кладбище в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

12 сентября сайт 93.ru опубликовал статью, выяснив, что валка деревьев стоила 20 млн рублей. Журналист издания не обнаружил «гнилевых болезней» на местах спилов, а активист Жанна Рыжкова заявила, что «расчистка» может безвозвратно разрушить многие захоронения. Напомним, первые массовые вырубки деревьев на Всесвятском кладбище начались в декабре 2021 года. Уже тогда, впервые за десятилетия, погост стал просматриваться насквозь из любой точки. Юга.ру поговорили с экспертами, которые сошлись на том, что скоро кладбище может обрести иной вид — вплоть до создания на его месте культурно-исторического комплекса с мемориальными и рекреационно-увеселительными кластерами.

Лесорубы на Всесвятском кладбище во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Лесорубы на Всесвятском кладбище во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Лесорубы на Всесвятском кладбище во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Лесорубы на Всесвятском кладбище во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Лесорубы на Всесвятском кладбище во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

12 сентября телеграм-канал Муниципального центра управления Краснодара попытался успокоить общественность и объяснить массовое уничтожение деревьев их аварийным состоянием: «В августе специалисты департамента городского хозяйства провели обследование деревьев и установили, что 821 дерево имеет признаки аварийности и подлежит санитарной вырубке. На проведение этих работ был оформлен порубочный билет.

Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Специалисты оценивали аварийное состояние деревьев по нескольким признакам. Не всегда признаки локализуются у прикорневой части ствола. Симптомы заболевания деревьев могут проявляться на коре, на свежих побегах, при этом каждый симптом болезни фиксируется специалистом как «поражение гнилевыми болезнями».

Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Также в департаменте рассказали, что некоторые деревья, указанные в порубочном билете, росли на территории могил. Это препятствовало полноценному развитию самого дерева, а также разрушало памятники. Специалисты технического надзора проведут с подрядчиком работу о недопущении порчи памятников при проведении работ и о бережном отношении к территории кладбищ».

Разрушения на Всесвятском кладбище во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Юга.ру направили запрос, собирается ли мэрия провести на кладбище компенсационное озеленение и как подрядчик планирует идентифицировать разрушенные и перемещенные надгробия. Заявление МЦУ Краснодара об аварийном состоянии 821 дерева приводит и к другим вопросам. Если на многих участках кладбища не осталось ни одного дерева и все они были аварийными, то почему здоровьем растительности не беспокоились ранее?

Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Разрушения Всесвятского кладбища во время вырубки в сентябре 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру