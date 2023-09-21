Краснодарцам не понравился сквер «Изумрудный». Работы там планируют закончить в середине октября

Жители Краснодара пожаловались, что в сквере «Изумрудном» вырубили деревья и не убирают мусор. В мэрии ответили, что работы по благоустройству еще не окончены

Краснодарцы недовольны благоустройством сквера «Изумрудный» в районе Ейского шоссе. Одна из местных жительниц рассказала Юга.ру, что большинство деревьев спилили, мусор убирать не успевают, а также не работает освещение.

«Деревьев нет. Несколько ив на весь парк. Освещения нет, площадка для выгула есть, но она пока закрыта. Недоделок много, нет озеленения, деревьев, кустарники только начали сажать, освещение не включили. Поставили туалет. Платный или нет — неясно. По уборке вопрос — мусорки вечером забиты до отказа. Картинка складывается действительно красивая. Уже есть лавочки, детские площадки, спортивные островки. Но на месте, где должен быть газон или уже есть его часть, стоят мешки с углем: люди приходят жарить шашлык. Остается много мусора. Интересно, что со сквером будет через год. Надеемся, что проект будет завершен и доведен до ума», — поделилась женщина.

Отметим, порубочный билет подрядчику выдали на 24 дерева.

Вот так выглядит сквер сейчас: