Краснодарцам не понравился сквер «Изумрудный». Работы там планируют закончить в середине октября

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
    © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара

Жители Краснодара пожаловались, что в сквере «Изумрудном» вырубили деревья и не убирают мусор. В мэрии ответили, что работы по благоустройству еще не окончены

Краснодарцы недовольны благоустройством сквера «Изумрудный» в районе Ейского шоссе. Одна из местных жительниц рассказала Юга.ру, что большинство деревьев спилили, мусор убирать не успевают, а также не работает освещение.

«Деревьев нет. Несколько ив на весь парк. Освещения нет, площадка для выгула есть, но она пока закрыта. Недоделок много, нет озеленения, деревьев, кустарники только начали сажать, освещение не включили. Поставили туалет. Платный или нет — неясно. По уборке вопрос — мусорки вечером забиты до отказа. Картинка складывается действительно красивая. Уже есть лавочки, детские площадки, спортивные островки. Но на месте, где должен быть газон или уже есть его часть, стоят мешки с углем: люди приходят жарить шашлык. Остается много мусора. Интересно, что со сквером будет через год. Надеемся, что проект будет завершен и доведен до ума», — поделилась женщина. 

Отметим, порубочный билет подрядчику выдали на 24 дерева. 

Вот так выглядит сквер сейчас:

  • © Фото предоставил Юга.ру местный житель
    © Фото предоставил Юга.ру местный житель
  • © Фото предоставил Юга.ру местный житель
    © Фото предоставил Юга.ру местный житель
  • © Фото предоставил Юга.ру местный житель
    © Фото предоставил Юга.ру местный житель
  • © Фото предоставил Юга.ру местный житель
    © Фото предоставил Юга.ру местный житель
  • © Фото предоставил Юга.ру местный житель
    © Фото предоставил Юга.ру местный житель
  • © Фото предоставил Юга.ру местный житель
    © Фото предоставил Юга.ру местный житель

А вот так он должен выглядеть по проекту:

  • © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
    © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
  • © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
    © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
  • © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
    © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара

Ситуацию прокомментировали в мэрии Краснодара. Там сказали, что благоустройство сквера еще не окончено. Готовность объекта составляет 85%. Согласно контракту, работы должны завершить 16 октября. Сейчас рабочие приступили к озеленению. Там выкладывают рулонный газон и высаживают кустарники.

По данным мэрии, в сквере уже обустроили игровые и спортивные площадки, зону для выгула собак, установили тренажеры, систему автополива, сделали пешеходные и велодорожки, а также обустроили уличное освещение.

Как писали Юга.ру, благоустройство сквера начали в апреле. В июне в пресс-службе мэрии рассказали, что на территории высадят более 550 деревьев, почти 15 тыс. кустарников и больше 24 тыс. многолетников. Согласно данным на сайте госзакупок, благоустройство сквера обошлось в 201 млн рублей. 

Благоустройство Краснодар

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Краснодарцам не понравился сквер «Изумрудный». Работы там планируют закончить в середине октября
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