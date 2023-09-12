В Северной Осетии браконьеры убили переднеазиатского леопарда

Министерство природных ресурсов и экологии Северной Осетии сообщило об убийстве переднеазиатского леопарда Лео

Предыстория: 16 июля 2022 года в дикую природу Северной Осетии вышли двухлетние леопарды Лео, Хоста и Лаура. Их готовили к выпуску со 2 июня 2022 года, когда Минприроды одобрило свободную жизнь животных. В институте проблем экологии и эволюции РАН сообщили, что к ноябрю животные освоили Турмонский лесной массив, а каждый зверь за этот период добыл не менее 15 жертв. Лео охотился на полянах, перелесках и опушках.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло 12 сентября рассказал в своем телеграм-канале о гибели переднеазиатского леопарда Лео. По данным Министерства природных ресурсов и экологии республики, животное убили браконьеры.



«Информацию будут проверять правоохранительные органы. Если факт отстрела животного, занесенного в Красную Книгу, подтвердится, преступников ждет уголовное наказание», — поделился Сергей Меняйло.

До середины XX века переднеазиатский леопард был обычным представителем фауны Кавказа, но из-за усиленного истребления его численность резко сократилась. Сейчас популяция полностью исчезла. Для восстановления этого вида Минприроды РФ приняло программу по созданию на территории Сочинского национального парка специального Центра.

Напомним, что на территории природного заказника «Турмонский» в конце июля выпустили самца переднеазиатского леопарда по кличке Чилмас. Ему исполнилось два года. В середине июля в Кавказском биосферном заповеднике также выпустили сестру Чилмаса — Ачипсе.

Несколько леопардов из прошлых выпусков Центра погибли от истощения, паразитов, лавин и браконьеров. Исследователи выяснили, что отпускать животных лучше в апреле-мае, а не в середине лета: так у них больше времени освоиться до наступления холодов. Несмотря на это, Лауру, Хосту, Лео, Чилмаса и Ачипсе отвезли на природу в июле.