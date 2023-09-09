В аэропорту Сочи появились стыковочные рейсы из Москвы в города Дальнего Востока

Аэропорт Сочи анонсировал программу недорогих стыковочных рейсов между Москвой и Дальним Востоком

В аэропорту Сочи рассказали о запуске программы стыковочных рейсов из Москвы в Хабаровск и Владивосток и обратно, а также из Читы в Москву с пересадкой в Сочи. По данным аэровокзала, стоимость перелетов через Сочи дешевле прямых полетов — от 11 720 рублей в одну сторону (тариф включает 1 место ручной клади и 1 место багажа до 10 кг).

Такие рейсы будут доступны до конца сентября на дальнемагистральных самолетах Airbus A330. Вылеты из Москвы в Хабаровск через Сочи назначены на понедельник и среду, в обратную сторону — по четвергам и субботам. Во Владивосток из Москвы самолеты будут летать по пятницам, а обратно по субботам. Из Читы в Москву через Сочи рейсы назначили на воскресенья. В аэропорту Сочи уточнили, что для стыковочной программы разработали специальную технологию обслуживания трансферных пассажиров и багажа. Обслуживание проводят без повторного прохождения регистрации и необходимости получения багажа в аэропорту пересадки.

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