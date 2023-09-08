Из аэропорта Сочи запустят ежедневные рейсы в Дубай
С 30 сентября самолеты в Дубай из Сочи начнут летать ежедневно
Пресс-служба сочинского аэропорта рассказала о запуске ежедневных полетов в Дубай. По данным аэровокзала, рост спроса на рейсы в Дубай традиционно регистрируют в октябре, когда температура воздуха и воды на курортах ОАЭ достигает комфортных значений.
Ежедневное сообщение начнется 30 сентября. Летать будет авиакомпания «Россия».
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Расписание ежедневных полетов рейса SU/FV6781:
- вылет из Сочи в 1:00;
- прилет в Дубай в 5:50.
Расписание обратного рейса SU/FV6782:
- вылет из Дубая в 7:05;
- прилет в Сочи в 10:00.
Как ранее писали Юга.ру, из аэропорта Сочи начнут летать самолеты в Мордовию. Авиакомпания «Азимут» приступит к выполнению рейсов 25 сентября.
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