Из аэропорта Сочи запустят ежедневные рейсы в Дубай

С 30 сентября самолеты в Дубай из Сочи начнут летать ежедневно

Пресс-служба сочинского аэропорта рассказала о запуске ежедневных полетов в Дубай. По данным аэровокзала, рост спроса на рейсы в Дубай традиционно регистрируют в октябре, когда температура воздуха и воды на курортах ОАЭ достигает комфортных значений.

Ежедневное сообщение начнется 30 сентября. Летать будет авиакомпания «Россия».