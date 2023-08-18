В Минеральных Водах строят новый терминал аэропорта

На территории аэропорта Минеральных Вод строят здание нового терминала

Пресс-служба Международного аэропорта Минеральные Воды показала фотографии строительства нового терминала. Там сообщили, что подготовительные работы полностью завершены. Как ранее писали Юга.ру, в аэропорту Минеральных Вод построят новый терминал почти за 14 млрд рублей. Согласно договору, работы должны завершить в январе 2025 года. Подробно мы писали об этом здесь.

Проектирование объекта завершили в 2022 году. Планируется, что за год новый комплекс сможет обслуживать около 10 млн пассажиров. На данный момент здание аэропорта принимает около 5 млн человек.

Как недавно писали Юга.ру, из Минвод планируют запустить рейсы в Китай. Страна отменила визы для туристических групп из России.