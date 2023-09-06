В Дагестане реконструируют аэропорт за 13,2 млрд рублей

По техзаданию в аэропорту:

построят новую взлетно-посадочную полосу;

построят рулежные дорожки;

реконструируют перрон аэропорта;

возведут необходимые инженерные сооружения.

«Строительство новой полосы не повлияет на рабочий процесс всего аэропорта. Новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Махачкалы будет строиться без перерыва или приостановления летной эксплуатации аэродрома», — рассказали в пресс-службе аэропорта.



Общая протяженность новой полосы составит 3,2 километра, а ширина — 45 метров. Работы планируют завершить до конца 2025 года. Также до конца 2023 года начнется строительство терминала внутренних воздушных линий.



Напомним, что на территории аэропорта Минеральных Вод строят здание нового терминала почти за 14 млрд рублей.



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