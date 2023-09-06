В Дагестане реконструируют аэропорт за 13,2 млрд рублей

Дагестан

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  • Аэропорт Махачкала Уйташ © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Аэропорт Махачкала Уйташ © Елена Синеок, ЮГА.ру

В аэропорту Махачкалы начались строительные работы. Реконструкция обойдется в 13,2 млрд рублей

О реконструкции аэропорта Махачкалы изданию РБК Кавказ сообщила пресс-служба воздушной гавани. Работы проведут специалисты ФКУ «Ространсмодернизация».

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По техзаданию в аэропорту:

  • построят новую взлетно-посадочную полосу;
  • построят рулежные дорожки;
  • реконструируют перрон аэропорта;
  • возведут необходимые инженерные сооружения.

«Строительство новой полосы не повлияет на рабочий процесс всего аэропорта. Новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Махачкалы будет строиться без перерыва или приостановления летной эксплуатации аэродрома», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Общая протяженность новой полосы составит 3,2 километра, а ширина — 45 метров. Работы планируют завершить до конца 2025 года. Также до конца 2023 года начнется строительство терминала внутренних воздушных линий.

Напомним, что на территории аэропорта Минеральных Вод строят здание нового терминала почти за 14 млрд рублей.

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