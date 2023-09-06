Из Сочи будут летать самолеты в республику Мордовию

В сентябре авиакомпания «Азимут» начнет полеты из Сочи в Саранск, столицу Мордовии

Из аэропорта Сочи начнут летать самолеты в Мордовию. Авиакомпания «Азимут» приступит к выполнению рейса А4875/876 Сочи — Саранск — Сочи 25 сентября.

Самолеты будут летать по понедельникам по графику:

А4875, вылет из Сочи в 14:00, посадка в Саранске в 17:15;

А4876, вылет из Саранска в 18:15, посадка в Сочи в 21:30.

Для каждого аэропорта указано местное время. По данным пресс-службы авиакомпании, в продаже уже есть билеты, которые можно приобрести на официальном сайте от 2480 рублей в одном направлении.



Напомним, что из Сочи снова начнут летать самолеты в Египет.