Из Сочи будут летать самолеты в республику Мордовию

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В сентябре авиакомпания «Азимут» начнет полеты из Сочи в Саранск, столицу Мордовии

Из аэропорта Сочи начнут летать самолеты в Мордовию. Авиакомпания «Азимут» приступит к выполнению рейса А4875/876 Сочи — Саранск — Сочи 25 сентября.

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Самолеты будут летать по понедельникам по графику: 

  • А4875, вылет из Сочи в 14:00, посадка в Саранске в 17:15;
  • А4876, вылет из Саранска в 18:15, посадка в Сочи в 21:30.

Для каждого аэропорта указано местное время. По данным пресс-службы авиакомпании, в продаже уже есть билеты, которые можно приобрести на официальном сайте от 2480 рублей в одном направлении.

Напомним, что из Сочи снова начнут летать самолеты в Египет.

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