Минприроды Краснодарского края оценило ущерб от лесного пожара в Геленджике

Краснодарский край

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  • Тушение пожара в Геленджике © скриншот публикации в телеграм канале МЧС России https://t.me/mchs_official/10957
    Тушение пожара в Геленджике © скриншот публикации в телеграм канале МЧС России https://t.me/mchs_official/10957

Специалисты назвали сумму ущерба от лесного пожара в Геленджике. Возгорание стало самым масштабным за восемь лет

В Министерстве природных ресурсов Краснодарского края рассказали, что в Геленджике «в результате лесного пожара повреждены лесные насаждения, причинен материальный ущерб в размере 91 860 154 рублей».

Лесной пожар в Геленджике начался днем 29 августа. Тушить огонь было сложно из-за сильного ветра и сложного рельефа. За утро 30 августа площадь пожара увеличилась с 30 до 118 га. К тушению привлекли самолеты и добровольцев. 31 августа мэр Геленджика сообщил, что пожар полностью потушили. По данным правоохранителей, причиной стали действия местного жителя, в отношении него возбудили уголовное дело.

Напомним, при пожаре погибло много краснокнижных растений. В первую очередь — можжевельник и пицундская сосна. В этой местности растет несколько видов можжевельника, на его восстановление нужны десятилетия. Подробно об этом Юга.ру писали здесь.

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Позже губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что пожар в Геленджике уничтожил около 100 га реликтового соснового леса. Он поручил краевым ведомствам и властям Геленджика проверить законность застройки лесного массива и дать оценку сложившейся ситуации.

Напомним, 18 августа в Новороссийске произошел пожар на территории грузового терминала. 

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Минприроды Краснодарского края оценило ущерб от лесного пожара в Геленджике
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