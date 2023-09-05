В Геленджике проверят законность застройки лесных территорий в районе пожара

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что пожар в Геленджике уничтожил около 100 га реликтового соснового леса. Среди них можжевельник и пицундская сосна. Глава региона добавил, что на восстановление уйдут десятилетия.

Кондратьев отметил, что в районе хребта дома практически врезаются в гору. По его словам, необходимо отделить лес от жилья и решать вопрос с захватом земель лесного фонда. Поэтому губернатор поручил краевым ведомствам и властям Геленджика проверить пересечение границ земель различных категорий и дать оценку сложившейся ситуации.

Также глава Кубани сказал, что в течение месяца нужно провести кадастровые работы и уточнить границы поселений. Для предупреждения лесных пожаров он поручил создать минерализованные полосы.

Замглавы края Сергей Власов сказал, что по основной версии возгорание произошло в частном доме, после чего из-за сильного ветра огонь перекинулся на лес. По словам Власова, расстояние от огня до домов составляло 500 метров, до «Сафари парка» — 1,5 км. Тушение осложнялось сильным ветром и труднодоступностью склона. По делу о пожаре задержали мужчину, ГУ МЧС по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело.

Как писали Юга.ру, лесной пожар в Геленджике начался днем 29 августа. К утру 30 августа площадь пожара увеличилась до 118 га. Огонь тушили три вертолета Ми-8, позже к ним присоединились два самолета-амфибии Бе-200. К работам привлекли около 500 человек и 90 единиц техники. Полностью пожар потушили утром 31 августа.