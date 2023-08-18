В Новороссийске произошел пожар на территории грузового терминала

Жители Новороссийска публикуют в сети видео с высоким черным столбом дыма. В МЧС сообщили, что пожар случился на территории грузового терминала

В Новороссийске спасатели тушат пожар на улице Маркова. Как сообщили в МЦУ города, «произошло возгорание поддонов», такие же данные приводит МЧС края. Там добавили, что огонь распространился на 1300 кв. м. Пожар тушат 69 человека и 23 единицы техники.

В сети появились видео с высоким столбом густого черного дыма. Некоторые очевидцы утверждают, что горят бочки с маслом, официальной информации об этом нет.