В Новороссийске произошел пожар на территории грузового терминала

Краснодарский край

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  • © скриншот из телеграм-канала МЦУ Новороссийска https://t.me/chpnvrsk/35096
    © скриншот из телеграм-канала МЦУ Новороссийска https://t.me/chpnvrsk/35096

Жители Новороссийска публикуют в сети видео с высоким черным столбом дыма. В МЧС сообщили, что пожар случился на территории грузового терминала

В Новороссийске спасатели тушат пожар на улице Маркова. Как сообщили в МЦУ города, «произошло возгорание поддонов», такие же данные приводит МЧС края. Там добавили, что огонь распространился на 1300 кв. м.

Пожар тушат 69 человека и 23 единицы техники.

В сети появились видео с высоким столбом густого черного дыма. Некоторые очевидцы утверждают, что горят бочки с маслом, официальной информации об этом нет.

Напомним, транспортная прокуратура Новороссийска требует освободить участок под кафе на территории Утриша.

МЧС Новороссийск Пожары

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