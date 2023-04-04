В Краснодаре неизвестные припарковали автомобиль «шерифа» перед зданием краевой администрации

В сети появились фото и видео странного автомобиля, припаркованного в неположенном месте. Машина стоит прямо у здания администрации Краснодарского края, на территории, предназначенной для пешеходов.

Машина марки BMW стилизована под автомобиль «шерифа». Кто и зачем оставил ее у дверей краевых чиновников, неизвестно.

В Оперштабе региона заявили, что машину эвакуировали полицейские. При осмотре никаких подозрительных предметов не обнаружено. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю добавили, что автомобиль привез неизвестный мужчина «на прицепе минивэна». Личность водителя устанавливается.