В Краснодаре неизвестные припарковали автомобиль «шерифа» перед зданием краевой администрации
Утром 4 апреля машину в необычном дизайне эвакуировали
В сети появились фото и видео странного автомобиля, припаркованного в неположенном месте. Машина стоит прямо у здания администрации Краснодарского края, на территории, предназначенной для пешеходов.
Машина марки BMW стилизована под автомобиль «шерифа». Кто и зачем оставил ее у дверей краевых чиновников, неизвестно.
В Оперштабе региона заявили, что машину эвакуировали полицейские. При осмотре никаких подозрительных предметов не обнаружено. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю добавили, что автомобиль привез неизвестный мужчина «на прицепе минивэна». Личность водителя устанавливается.
Ранее Юга.ру писали, что начальнику ГИБДД Брюховецкого района Дмитрию Жижко назначили служебную проверку за танец, который попал на видео.