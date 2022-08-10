В Геленджике мужчина нарушил ПДД более 70 раз и у него забрали Mercedes

Краснодарский край

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  • © Фото Loubna Aggoun, unsplash.com
    © Фото Loubna Aggoun, unsplash.com

У жителя Геленджика забрали автомобиль за неуплату штрафов

В Геленджике на улице Горького сотрудники ДПС остановили автомобиль Mercedes и выяснили, что его владелец не оплачивал штрафы. Водитель нарушил правила дорожного движения более 70 раз и накопил долг в 120 тыс. рублей.

На мужчину составили административные протоколы и отогнали его автомобиль на специальную стоянку. Забрать иномарку он сможет, когда оплатит все штрафы, рассказали в пресс-службе краевого ГИБДД.

Как писали Юга.ру, в декабре 2021 года у краснодарца забрали автомобиль за долги по алиментам. Мужчина задолжал 140 тыс. рублей. Его машину отправили на принудительную реализацию. А у еще одного жителя Краснодара автомобиль арестовали в Анапе. Он заложлал ГИБДД 224 тыс. рублей.

Автомобили Геленджик ГИБДД Долги

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