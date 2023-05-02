У жителя Краснодарского края конфисковали Porsche Cayenne за неуплату штрафов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Водитель из Белореченского района накопил штрафов на 200 тыс. рублей

В Белореченском районе приставы забрали у местного жителя Porsche Cayenne за неуплату штрафов. Водитель нарушил ПДД 153 раза и задолжал 200 тыс. рублей, рассказали в пресс-службе краевого ГИБДД,

Автомобиль находится на специальной стоянке. Его отдадут владельцу после погашения штрафов. 

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«Согласно постановлений, вынесенных Центром автоматической фото-видеофиксации, в регионе проживают более 800 автовладельцев, которые систематически нарушают Правила дорожного движения и игнорируют штрафные санкции, большая часть из них — физические лица, имеющие задолженности в количестве от 50 до 100 постановлений», — добавили в пресс-службе.

Ранее Юга.ру писали, что за неуплату штрафов в Геленджике у мужчины забрали Mercedes. Владелец авто накопил долг в 120 тыс. рублей.

Автомобили Белореченский район ГИБДД Долги Судебные приставы

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