В Краснодарском крае 12 машин конфисковали в пользу государства. Водители повторно садились за руль пьяными

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Госавтоинспекции края рассказали, что в 2023 году районные суды вынесли 12 решений о конфискации машин за повторную езду в пьяном виде

В Краснодарском крае с начала 2023 года суды вынесли 12 решений о конфискации автомобилей в доход государства за преступления по ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

В июле 2022 года в силу вступили изменения в законодательстве, которые позволяют конфисковать транспортное средство у водителей, совершивших преступления, предусмотренные статьями 264.1, 264.2 или 264.3 УК РФ.

В Госавтоинспекции края рассказали подробности одного из дел. В Кущевском районе у мужчины конфисковали в пользу государства Opel Αstra. Водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения при том, что ранее привлекался к ответственности за отказ пройти освидетельствование. Также мужчину лишали права управления автомобилем на год и восемь месяцев и выписывали штраф в размере 30 тыс. рублей.

Маски долой:

Суд постановил конфисковать машину и назначил подсудимому 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре перед зданием краевой администрации припарковали автомобиль «шерифа».

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