В Краснодарском крае 12 машин конфисковали в пользу государства. Водители повторно садились за руль пьяными

В Госавтоинспекции края рассказали, что в 2023 году районные суды вынесли 12 решений о конфискации машин за повторную езду в пьяном виде

В Краснодарском крае с начала 2023 года суды вынесли 12 решений о конфискации автомобилей в доход государства за преступления по ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

В июле 2022 года в силу вступили изменения в законодательстве, которые позволяют конфисковать транспортное средство у водителей, совершивших преступления, предусмотренные статьями 264.1, 264.2 или 264.3 УК РФ.