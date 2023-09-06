В Краснодаре начали работы по благоустройству Всесвятского кладбища

В Краснодаре подрядчик приступил к благоустройству территории Всесвятского кладбища. О том, что объект культурного наследия собираются привести в порядок, Юга.ру писали здесь.

Мэр Краснодара Евгений Наумов 5 сентября в своем телеграм-канале рассказал, что работы идут. Глава города также уточнил, что завершить благоустройство планируют до конца сентября. Ранее мэрия сообщала, что работы завершат до конца 2023 года.