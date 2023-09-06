В Краснодаре начали работы по благоустройству Всесвятского кладбища
В центре Краснодара реконструируют территорию Всесвятского кладбища
В Краснодаре подрядчик приступил к благоустройству территории Всесвятского кладбища. О том, что объект культурного наследия собираются привести в порядок, Юга.ру писали здесь.
Мэр Краснодара Евгений Наумов 5 сентября в своем телеграм-канале рассказал, что работы идут. Глава города также уточнил, что завершить благоустройство планируют до конца сентября. Ранее мэрия сообщала, что работы завершат до конца 2023 года.
«Делаем пешеходные дорожки и проезды, уже приступили к установке бордюров. Запланировали обследование мест захоронений для их дальнейшей реставрации», — написал Наумов.
Всесвятское кладбище расположено в квартале между улицами Рашпилевской, Северной, Аэродромной и Бабушкина. Основано в начале 1830-х. Площадь погоста около 18,5 га. В общей сложности на Всесвятском кладбище похоронены 1 млн 200 тыс. человек. Большой материал с экскурсии по территории объекта культурного наследия можно прочитать здесь.
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