От золотых монет до паев на миллиард: Генпрокуратура требует изъять активы экс-мэра Ростова 

По данным «Коммерсанта», Логвиненко приобрел активы, чья стоимость намного превосходила его законные доходы. Оформлял он их на близких и доверенных лиц. С 2007 по 2025 год официальный заработок бывшего градоначальника и его супруги составил 105 млн рублей до вычета налогов.

19 октября Генеральная прокуратура подала в Советский районный суд Ростова-на-Дону иск к бывшему главе администрации города Алексею Логвиненко, членам его семьи, родственникам и знакомым. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства коррупционные доходы экс-чиновника, которые составили почти 1,6 млрд рублей.

Самой дорогой позицией стали паи инвестиционного фонда стоимостью 1,1 млрд рублей. Помимо этого, Логвиненко направил 150 млн рублей на договоры страхования жизни.

В перечне имущества также значатся земельные участки, жилые и коммерческие помещения, автомобили премиальных марок. Так, на отца экс-мэра записан дом площадью 369 кв. метров с земельным участком — примерно на 30 млн рублей. На сожительницу Логвиненко оформили квартиру в 140 кв. метров стоимостью 27 млн рублей и нежилые помещения общей площадью 2200 кв. метров.

Во время обысков в доме отца бывшего градоначальника обнаружили коллекцию дорогих часов, оружие и золотые монеты — в общей сложности не менее чем на 17,3 млн рублей. В трех банковских ячейках, принадлежавших Логвиненко, хранилось 40 млн рублей и 980 тыс. долларов наличными. Дополнительные средства — как в рублях, так и в иностранной валюте — обнаружили и в домах его родственников.

Напомним, в октябре 2025 года правоохранители задержали Логвиненко. В декабре на экс-мэра завели два уголовных дела. Его подозревают в получении взятки и превышении полномочий. В настоящее время бывший глава администрации находится в СИЗО.