Всесвятское кладбище в Краснодаре обещают благоустроить до конца года. Мэрия наняла подрядчика

Краснодарский край

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  • Всесвятское кладбище © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Всесвятское кладбище © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В мэрии Краснодара 17 июня рассказали, что заключили договор с подрядчиком, который проведет реставрацию и благоустройство территории Всесвятского кладбища

До конца года в Краснодаре должны благоустроить территорию Всесвятского кладбища, пишет мэрия. Город заключил контракт с новым подрядчиком, который откорректирует старый проект.

В администрации уточнили, что так как Всесвятское кладбище — объект культурного наследия регионального значения, работы будут контролировать эксперты.

Сейчас идет расчистка территории от мусора и веток. Как пишет мэрия, ежедневно обрезают аварийные деревья. В ближайшее время планируют заняться ремонтом асфальтобетонных покрытий и дорожек. На территории кладбища установили новые фонари уличного освещения.

Всесвятское кладбище расположено в квартале между улицами Рашпилевской, Северной, Аэродромной и Бабушкина. Основано в начале 1830-х. Площадь погоста около 18,5 га. В общей сложности на Всесвятском кладбище похоронены 1 млн 200 тыс. человек. Большой материал с экскурсии по территории объекта культурного наследия можно прочитать здесь.

Недавно Юга.ру поговорили с теми, кто живет по соседству с кладбищами Краснодара и узнали, как люди относятся к окружающей их обстановке. Материал здесь.

кладбище Краснодар Культурное наследие

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Всесвятское кладбище в Краснодаре обещают благоустроить до конца года. Мэрия наняла подрядчика
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