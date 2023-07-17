У Вечного огня и Всесвятского кладбища в Краснодаре строят торговый центр
В Краснодаре около Вечного огня на улице Северной началось строительство ТЦ
Около Вечного огня на улице Северной и Всесвятского кладбища началось строительство торгового центра. Об этом сообщили «Новые известия».
Строительством занимается ООО «Южные коммунальные системы». Окончить работы планируют в начале сентября 2025 года.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре жители дома на улицы Гудимы выступили против строительства спортивной площадки для детей. Инициатором строительства выступил репер PLC. На ситуацию отреагировали в мэрии и пообещали помочь.
13 июля, 13:45«Горе обычного человека — не горе»
Как в Краснодаре восстанавливают дом, разрушенный взрывом газа