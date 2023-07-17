У Вечного огня и Всесвятского кладбища в Краснодаре строят торговый центр

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Краснодаре около Вечного огня на улице Северной началось строительство ТЦ

Около Вечного огня на улице Северной и Всесвятского кладбища началось строительство торгового центра. Об этом сообщили «Новые известия»

Строительством занимается ООО «Южные коммунальные системы». Окончить работы планируют в начале сентября 2025 года. 

  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • © Скриншот «Яндекс.Карты»
    © Скриншот «Яндекс.Карты»

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре жители дома на улицы Гудимы выступили против строительства спортивной площадки для детей. Инициатором строительства выступил репер PLC. На ситуацию отреагировали в мэрии и пообещали помочь. 

Краснодар Строительство торговые центры

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