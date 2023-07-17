У Вечного огня и Всесвятского кладбища в Краснодаре строят торговый центр

В Краснодаре около Вечного огня на улице Северной началось строительство ТЦ

Около Вечного огня на улице Северной и Всесвятского кладбища началось строительство торгового центра. Об этом сообщили «Новые известия». Строительством занимается ООО «Южные коммунальные системы». Окончить работы планируют в начале сентября 2025 года.

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Скриншот «Яндекс.Карты»