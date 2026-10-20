В галерее «Светло» показывают научпоп-шоу о космосе и выставку о Краснодаре

Научпоп-шоу проводит зрителей сквозь триллионы лет истории космоса, а пять художников исследуют образ Краснодара на коллективной выставке

В галерее современного искусства и медиа-арта «СВЕТЛО» с конца сентября проходит научно-популярное шоу «Путешествие к концу времен». Оно рассказывает об эволюции Вселенной. Зрители вместе с космическим проводником проходят путь от Большого взрыва и появления первых звезд до угасания Солнца и далекого будущего. В шоу затрагивают темы расширения пространства, эволюции звезд и черных дыр. Создатели проекта отмечают, что научной основой постановки стала современная астрофизика.



При этом драматургию, сценарий, музыку и визуальное оформление шоу создала команда проекта. Все материалы — авторская работа, без использования искусственного интеллекта.

«Путешествие к концу времен» в галерее «СВЕТЛО» © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

«Путешествие к концу времен» в галерее «СВЕТЛО» © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

«Путешествие к концу времен» в галерее «СВЕТЛО» © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

«Путешествие к концу времен» в галерее «СВЕТЛО» © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

По словам организаторов, шоу рассчитано на семейную аудиторию:



«Сложная физика здесь становится понятной даже ребенку, а взрослому — по-настоящему глубокой. Это шоу не о конце света. Оно о пути. О том, что наша жизнь — короткая вспышка между двумя безднами».



Также в пространстве представлена медиа-аудиальная инсталляция «Космос, который поет». В ней картины краснодарского художника Андрея Ятченко оживают в анимированной проекции, а в наушниках звучат преобразованные в аудиосигналы данные о космических объектах.



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Во втором зале галереи проходит коллективная выставка о Краснодаре и его образе «Город-Сказка, город-Рай». Представлены живопись, фотография и арт-объекты. Среди авторов — Тим Вильгант, Станислав Правдивцев, Оксана Зинченко, Дмитрий Котляров и Эдуард Чуркин.



«Этот город постоянно что-то сносит и строит, теряет и находит, является южной столицей и остаётся большим двором. Авторы смотрят на него не как на фон, а как на живое существо: с характером, запахами, звуками, пробками, фасадами, пустырями и памятью» — отметили в галерее.

Выставка «Город-Сказка, город-Рай» © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Выставка «Город-Сказка, город-Рай» © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Выставка «Город-Сказка, город-Рай» © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Напомним, что галерея «СВЕТЛО» открылась в тестовом режиме в феврале. Юга.ру побывали на открытии и подготовили фоторепортаж. В полноценном режиме галерея начала работу в августе, она открыта со среды по воскресенье с 15:00 до 20:00. Другие подробности можно уточнить у организаторов.