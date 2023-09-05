Жителей кубанской столицы приглашают на книжную экскурсию по парку «Краснодар»

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Проект «Литцентр» 16 сентября организует в парке «Краснодар» интерактивную книжную экскурсию

На прогулке участники узнают не только скрытый смысл локаций, но и совершат литературное путешествие. Экскурсовод Ольга Кожевникова расскажет, какие растения упоминаются в книгах, для чего писатели наделяют деревья особым смыслом и можно ли по парку изучать поэзию и прозу.

Начало в 11:00. Стоимость билетов 800 рублей, запись по телефону +7 (902) 634-99-76. Количество мест ограничено.

Напомним, в парке «Краснодар» в конце марта открыли Японский сад. Посещение локации бесплатное, но попасть туда можно только по специальному QR-коду. Получают его в инфомате на входе. Строгая пропускная система стала причиной очередей, которые запечатлел местный художник в формате карикатуры. В конце июля в Японском саду изменили время выдачи кодов.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Свои» 12-13 сентября покажут спектакль «Дом Бернарды Альбы» по мотивам одноименной пьесы Федерико Гарсия Лорки. Он основан на реальных событиях и повествует о жизни испанских женщин.

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