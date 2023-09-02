В Краснодаре покажут спектакль «Дом Бернарды Альбы» о жизни испанских женщин

Он основан на реальных событиях и повествует о жизни испанских женщин. После смерти второго мужа Бернарда Альба налагает восьмилетний траур на всю семью. Таким образом она пытается сохранить свою репутацию среди односельчан. Своих пятерых дочерей в возрасте от 20 до 39 лет Бернарда постоянно контролирует, запрещая любые формы отношений с местными жителями. Долгий траур ещё больше изолирует их, и в семье нарастает напряжение.

Начало в 20:00. Стоимость билетов 1000-1200 рублей, заказать можно по телефону +7 (918) 353-26-31. Арт-пространство «Свои» находится по адресу улица Зиповская 5В, литер Х, 4 этаж.

Как писали Юга.ру, в краснодарском Дворце культуры железнодорожников 9 сентября состоится концерт женщин-комиков. Вера Котельникова, Яся Тринадцатко и Лиза Варвара Аранова расскажут шутки как про мужчин, феминизм и психотерапию, так и про глобализацию, энтропию и многое другое.