В Краснодаре покажут спектакль «Дом Бернарды Альбы» о жизни испанских женщин

Краснодарский край

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  • © Изображение rawpixel.com, Freepik.com
    © Изображение rawpixel.com, Freepik.com

В краснодарском арт-пространстве «Свои» 12-13 сентября покажут спектакль «Дом Бернарды Альбы» по мотивам одноименной пьесы Федерико Гарсия Лорки

Он основан на реальных событиях и повествует о жизни испанских женщин. После смерти второго мужа Бернарда Альба налагает восьмилетний траур на всю семью. Таким образом она пытается сохранить свою репутацию среди односельчан. Своих пятерых дочерей в возрасте от 20 до 39 лет Бернарда постоянно контролирует, запрещая любые формы отношений с местными жителями. Долгий траур ещё больше изолирует их, и в семье нарастает напряжение.

Начало в 20:00. Стоимость билетов 1000-1200 рублей, заказать можно по телефону +7 (918) 353-26-31. Арт-пространство «Свои» находится по адресу улица Зиповская 5В, литер Х, 4 этаж.

Как писали Юга.ру, в краснодарском Дворце культуры железнодорожников 9 сентября состоится концерт женщин-комиков. Вера Котельникова, Яся Тринадцатко и Лиза Варвара Аранова расскажут шутки как про мужчин, феминизм и психотерапию, так и про глобализацию, энтропию и многое другое.

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