Очередь за QR-кодами в Японский сад начинается с 6 утра, но их все равно не хватает

Попасть в новую локацию 4 апреля уже не получится

Утром 4 апреля очередь за QR-кодами в Японский сад образовалась уже около 6:30 утра, рассказали в соцсетях. Получить входной билет можно в инфомате на входе в новую локацию. Редактор Юга.ру побывал в парке и посмотрел, что там происходит. В 8 утра QR-кодов уже не было, на инфоматах повесили соответствующие объявления.

К восьми утра нет и очереди в парк, собравшиеся у входа люди общаются с охранниками. Инфоматы перенесли на теневую сторону, но они все равно отсвечивают. Отсканировать коды с первого раза получается не у всех. Кроме того, многие пожилые люди не умеют пользоваться QR-кодами и не знают, как их отсканировать. Также посетители жалуются, что администрация парка не оповещает о том, что входные билеты закончились. Объявления клеили на инфоматы, когда к ним уже выстроилась очередь.

© Фото Андрея Малёваного

© Фото Андрея Малёваного

© Фото Андрея Малёваного

© Фото Андрея Малёваного

Позже в сети стали появляться объявления о продаже QR-кодов для входа. Затем парк закрыл выдачу билетов на сайте и получить их стало возможно только через инфомат.