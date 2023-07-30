В Японском саду парка «Краснодар» скорректировали время выдачи кодов

В Японском саду парка «Краснодар» с 29 июля изменили время выдачи пропускных кодов

Теперь проходки на бесплатное посещение локации выдаются семь раз в день. Промежутки увеличились и могут достигать трех часов.

Время выдачи кодов: 6:45, 9:15, 12:15, 14:15, 17:15, 19:15, 21:15. Как долго будут действовать новые правила, не уточняется.