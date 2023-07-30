В Японском саду парка «Краснодар» скорректировали время выдачи кодов
В Японском саду парка «Краснодар» с 29 июля изменили время выдачи пропускных кодов
Теперь проходки на бесплатное посещение локации выдаются семь раз в день. Промежутки увеличились и могут достигать трех часов.
Время выдачи кодов: 6:45, 9:15, 12:15, 14:15, 17:15, 19:15, 21:15. Как долго будут действовать новые правила, не уточняется.
Напомним, Японский сад открыли в парке «Краснодар» в конце марта. Посещение локации бесплатное, но попасть туда можно только по специальному QR-коду. Получают его в инфомате на входе. Строгая пропускная система стала причиной очередей, которые запечатлел местный художник в формате карикатуры.
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