Краснодарский художник нарисовал карикатуру очереди в Японский сад

Краснодарский край

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  • © Изображение Алексея Рыженко, instagram.com/ryzhenko.a.v (Instagram признан экстремистским и запрещен в России)
    © Изображение Алексея Рыженко, instagram.com/ryzhenko.a.v (Instagram признан экстремистским и запрещен в России)

Художник Алексей Рыженко создал иллюстрацию очереди в Японский сад

Японский сад открыли в парке «Краснодар» в конце марта. Посещение новой локации бесплатное, но попасть туда можно только по специальному QR-коду. Получить его можно в инфомате на входе в сад. Именно строгая пропускная система и стала причиной очередей.

Пытаясь попасть в Японский сад, кто-то перекидывал детей через забор, а кто-то занимал очередь с четырех утра. А в конце мая двое мужчин что-то не поделили и накинулись друг на друга с кулаками. Все это изобразил художник Алексей Рыженко.

Кто-то даже начал продавать QR-коды на «Авито». А некоторые разыгрывали их в телеграм-канале.

Также художник показал фотографов и моделей в японской одежде. А с другой стороны спортсмен пытается перепрыгнуть забор с помощью шеста.

Ранее Юга.ру писали, что Алексей Рыженко изобразил краснодарские торговые центры в образе женщин. Еще художник показал бои за место в общественном транспорте.

Искусство Краснодар парк «Краснодар» Японский сад

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Краснодарский художник нарисовал карикатуру очереди в Японский сад
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