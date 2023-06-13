Краснодарский художник нарисовал карикатуру очереди в Японский сад
Художник Алексей Рыженко создал иллюстрацию очереди в Японский сад
Японский сад открыли в парке «Краснодар» в конце марта. Посещение новой локации бесплатное, но попасть туда можно только по специальному QR-коду. Получить его можно в инфомате на входе в сад. Именно строгая пропускная система и стала причиной очередей.
Пытаясь попасть в Японский сад, кто-то перекидывал детей через забор, а кто-то занимал очередь с четырех утра. А в конце мая двое мужчин что-то не поделили и накинулись друг на друга с кулаками. Все это изобразил художник Алексей Рыженко.
Кто-то даже начал продавать QR-коды на «Авито». А некоторые разыгрывали их в телеграм-канале.
Также художник показал фотографов и моделей в японской одежде. А с другой стороны спортсмен пытается перепрыгнуть забор с помощью шеста.