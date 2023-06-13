Краснодарский художник нарисовал карикатуру очереди в Японский сад

Японский сад открыли в парке «Краснодар» в конце марта. Посещение новой локации бесплатное, но попасть туда можно только по специальному QR-коду. Получить его можно в инфомате на входе в сад. Именно строгая пропускная система и стала причиной очередей.

Пытаясь попасть в Японский сад, кто-то перекидывал детей через забор, а кто-то занимал очередь с четырех утра. А в конце мая двое мужчин что-то не поделили и накинулись друг на друга с кулаками. Все это изобразил художник Алексей Рыженко.