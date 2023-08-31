Майкопские студенты разработали проект туристической тропы с элементами адыгской мифологии для курорта Лагонаки
Студенты спроектировали экомаршрут для курорта Лагонаки. Он будет включать в себя два кольца — большое и малое
На курорте Лагонаки обустроят экотропу «Прометеева полевка». Проект маршрута стал победителем конкурса «Воплоти свою мечту» в номинации «Устойчивый туризм». Его разработали студенты Адыгейского государственного университета и Майкопского государственного технологического университета. Организованное МГТУ состязание молодежных проектов вошло в перечень интеллектуальных конкурсов Минпросвещения РФ.
Тропа предназначена для туристов разного уровня подготовки. Её символ — прометеева полевка — эндемик Кавказа, обитающий в высокогорье. О нем подробнее туристы узнают во время похода. Для этого предусмотрены два варианта маршрута — большое кольцо в 7 км, и малое — в 3 км.
Как сообщили в вузе, проект признали соответствующим принципам устойчивого развития регоина. Он учитывает природные и историко-культурные особенности Адыгеи, а также подходит для реализации на территории курорта Лагонаки.
В познавательную часть маршрута экотропы включат культурные элементы. Авторы рассказали, что в проекте проведены параллели с адыгской мифологией, так как бережное отношение к природе характерно для адыгского мифологического сознания.
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Как писали Юга.ру, в 2021 году председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании Лагонакского биосферного полигона площадью 17 тыс. га на особо охраняемых территориях в Майкопском районе.
В строительство курорта Лагонаки вложат 60 млрд рублей. Сейчас инвестор ведет проектные работы. В рамках реализации первой очереди предусмотрено строительство гостиничного комплекса на 642 номера, подвесных канатных дорог и обустройство 25 км горнолыжных трасс. Общий номерной фонд курорта составит 2,5 тыс. номеров.
Но группа экологов выступила против создания курорта. Они считают, что строительство может привести к нарушению и загрязнению запаса чистой питьевой воды, гибели птиц и другим необратимым последствиям для флоры и фауны. Российские ученые даже опубликовали открытое письмо Путину.
Также власти говорили, что Лагонаки появится только при одобрении ЮНЕСКО. При этом в начале июня 2021 года руководство республики и НАО «Красная поляна» подписали на инвестфоруме в Санкт-Петербурге соглашение о создании экокурорта.