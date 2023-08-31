Майкопские студенты разработали проект туристической тропы с элементами адыгской мифологии для курорта Лагонаки

Студенты спроектировали экомаршрут для курорта Лагонаки. Он будет включать в себя два кольца — большое и малое

На курорте Лагонаки обустроят экотропу «Прометеева полевка». Проект маршрута стал победителем конкурса «Воплоти свою мечту» в номинации «Устойчивый туризм». Его разработали студенты Адыгейского государственного университета и Майкопского государственного технологического университета. Организованное МГТУ состязание молодежных проектов вошло в перечень интеллектуальных конкурсов Минпросвещения РФ.

Тропа предназначена для туристов разного уровня подготовки. Её символ — прометеева полевка — эндемик Кавказа, обитающий в высокогорье. О нем подробнее туристы узнают во время похода. Для этого предусмотрены два варианта маршрута — большое кольцо в 7 км, и малое — в 3 км.

Как сообщили в вузе, проект признали соответствующим принципам устойчивого развития регоина. Он учитывает природные и историко-культурные особенности Адыгеи, а также подходит для реализации на территории курорта Лагонаки.

В познавательную часть маршрута экотропы включат культурные элементы. Авторы рассказали, что в проекте проведены параллели с адыгской мифологией, так как бережное отношение к природе характерно для адыгского мифологического сознания.