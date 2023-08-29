В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности

На Кубани с 29 по 30 августа сохранится чрезвычайная пожароопасность

ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило чрезвычайную пожароопасность 29 и 30 августа. Предупреждение касается Краснодара, Сочи, предгорий, северо-западных и юго-восточных районов края.

По данным ЦГМС Кубани, в регионе 29 августа ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха 28-33 °С, в горах 20-25 °С.

На Черноморском побережье небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 12-14 м/с. В Новороссийске порывы ветра 18-23 м/с. Температура воздуха 30-35 °С.



В Краснодаре 29 августа синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков. Ветер северо-восточный, восточный до 15 м/с. Температура воздуха 30-32 °С. До конца августа в городе осадков не ожидается, в ближайшие дни температура поднимется днем до 34 °С.



Напомним, что 27 августа спасатели тушили лесной пожар в Новороссийске.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае закрыли заповедник «Утриш» из-за пожароопасности.



Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарский край в последние дни лета снова придет жара.