В Новороссийске спасатели тушат лесной пожар

Краснодарский край

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  • © скриншот публикации телеграм-канала https://t.me/krd_klpc/2395
    © скриншот публикации телеграм-канала https://t.me/krd_klpc/2395

В Новороссийске 27 августа загорелась трава в лесу, площадь пожара составила около 0,7 га

В соцсетях 27 августа появились кадры, на которых видно дым над лесом в районе Новороссийска.

Позже в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что горит лесная подстилка на территории Шесхариского участкового лесничества. В ведомстве рассказали, что к 15:30 пожар локализовали на территории 0,7 га.

Как рассказали в «Краевом лесопожарном центре», в общей сложности на тушении лесного пожара задействовано 52 человека и 14 единиц техники. Там пояснили, что «удалось в короткий срок остановить распространение огня и не допустить гибель можжевелового леса».

Ранее в МЧС Кубани сообщали, что 27 и 28 августа в крае сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Напомним, ночью 19 августа спасатели тушили лесной пожар в Геленджике, с огнем боролись 12 часов. Было задействовано 45 единиц техники и 107 человек.

Новороссийск

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В Новороссийске спасатели тушат лесной пожар
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