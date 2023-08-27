В Новороссийске спасатели тушат лесной пожар

В Новороссийске 27 августа загорелась трава в лесу, площадь пожара составила около 0,7 га

В соцсетях 27 августа появились кадры, на которых видно дым над лесом в районе Новороссийска.

Позже в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что горит лесная подстилка на территории Шесхариского участкового лесничества. В ведомстве рассказали, что к 15:30 пожар локализовали на территории 0,7 га.

Как рассказали в «Краевом лесопожарном центре», в общей сложности на тушении лесного пожара задействовано 52 человека и 14 единиц техники. Там пояснили, что «удалось в короткий срок остановить распространение огня и не допустить гибель можжевелового леса».

Ранее в МЧС Кубани сообщали, что 27 и 28 августа в крае сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса.