В Краснодарский край в последние дни лета снова придет жара

Из-за антициклона на Кубани снова будет жарко и без дождей

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что погодную ситуацию в Краснодарском крае продолжит формировать антициклон. В зоне его влияния будет мало облаков и обойдется без дождей. По его словам, температура воздуха вырастет на 3-4 градуса и превысит климатические рамки. Столбики термометров 28 августа в крае покажут 33-35 °С, будет дуть ветер со скоростью 4-9 м/с.