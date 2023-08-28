В Краснодарский край в последние дни лета снова придет жара
Из-за антициклона на Кубани снова будет жарко и без дождей
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что погодную ситуацию в Краснодарском крае продолжит формировать антициклон. В зоне его влияния будет мало облаков и обойдется без дождей.
По его словам, температура воздуха вырастет на 3-4 градуса и превысит климатические рамки. Столбики термометров 28 августа в крае покажут 33-35 °С, будет дуть ветер со скоростью 4-9 м/с.
Проблемы с краснодарским транспортом:
Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм ртутного столба, что ниже нормы. Во вторник, 29 августа, будет 32-34 °С, сказал Леус.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», индекс ультрафиолетового излучения будет равен 7. Это значит, что необходимо использовать средства от загара и головные уборы.
Ранее Юга.ру писали, что жара в Краснодаре побила температурный рекорд 54-летней давности. 20 августа температура воздуха поднялась до 38,4 °C. Максимальную температуру воздуха в это день зафиксировали 20 августа 1969. Она составила 38 °C.