В Краснодарском крае закрыли заповедник «Утриш» из-за пожароопасности

Приостановлено посещение экскурсионных маршрутов заповедника «Утриш»

В Анапе в заповеднике «Утриш» 19 августа ввели ограничения. Закрыты все экскурсионные маршруты и прекращено движение транспорта по лесной дороге Сукко — Малый Утриш. Об этом сообщается на официальном сайте заповедника.

Это связано с чрезвычайной пожароопасностью пятого класса. Из-за жары и усиления ветра могут загореться леса.



Согласно документу, ограничения будут действовать, пока сохраняется высокая пожароопасность.

© Скриншот с официального сайта заповедника «Утриш» https://utrishgpz.ru/press/tpost/zkn7l22u41-vnimanie-vazhnaya-informatsiya