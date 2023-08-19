В Краснодарском крае закрыли заповедник «Утриш» из-за пожароопасности

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Приостановлено посещение экскурсионных маршрутов заповедника «Утриш»

В Анапе в заповеднике «Утриш» 19 августа ввели ограничения. Закрыты все экскурсионные маршруты и прекращено движение транспорта по лесной дороге Сукко — Малый Утриш. Об этом сообщается на официальном сайте заповедника.

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Это связано с чрезвычайной пожароопасностью пятого класса. Из-за жары и усиления ветра могут загореться леса.

Согласно документу, ограничения будут действовать, пока сохраняется высокая пожароопасность. 

  • © Скриншот с официального сайта заповедника «Утриш» https://utrishgpz.ru/press/tpost/zkn7l22u41-vnimanie-vazhnaya-informatsiya
    © Скриншот с официального сайта заповедника «Утриш» https://utrishgpz.ru/press/tpost/zkn7l22u41-vnimanie-vazhnaya-informatsiya

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за жары в выходные. Температура воздуха в регионе поднимется почти до 40 °С.

Анапа Безопасность Заповедники Пожароопасность Пожары

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