В Краснодарском крае закрыли заповедник «Утриш» из-за пожароопасности
Приостановлено посещение экскурсионных маршрутов заповедника «Утриш»
В Анапе в заповеднике «Утриш» 19 августа ввели ограничения. Закрыты все экскурсионные маршруты и прекращено движение транспорта по лесной дороге Сукко — Малый Утриш. Об этом сообщается на официальном сайте заповедника.
Это связано с чрезвычайной пожароопасностью пятого класса. Из-за жары и усиления ветра могут загореться леса.
Согласно документу, ограничения будут действовать, пока сохраняется высокая пожароопасность.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за жары в выходные. Температура воздуха в регионе поднимется почти до 40 °С.