В Белореченском районе Краснодарского края загорелся лес

Краснодарский край

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  • © Фото Joanne Francis, unsplash.com
    © Фото Joanne Francis, unsplash.com

На Кубани спасатели 28 августа потушили пожар в лесу в поселке Великовечном Белореченского района

В 14:00 диспетчеру Белореченского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в районе села Великовечное Белореченского района. Об этом сообщает МЧС региона.

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В 14:08 пожарные прибыли на место и обнаружили возгорание сухой травы на площади 400 квадратных метров. В 15:00 они ликвидировали открытое горение, а через полчаса последствия пожара. 

К тушению от РСЧС привлекли 17 человек и 5 единиц техники, а от МЧС — 7 человек и 2 единицы техники.

Белореченский «Комитет по лесу» квалифицировал возгорание как низовой лесной пожар.

Низовой лесной пожар — это пожар, распространяющийся по нижним ярусам растительности, подстилке, опаду. В огне оказывается практически весь нижний ярус лесных территорий, включая мох, лишайники и почвенную подстилку.

Напомним, что 27 августа спасатели тушили лесной пожар в Новороссийске.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае закрыли заповедник «Утриш» из-за пожароопасности.

Белореченский район МЧС Пожароопасность Пожары

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