В Белореченском районе Краснодарского края загорелся лес
На Кубани спасатели 28 августа потушили пожар в лесу в поселке Великовечном Белореченского района
В 14:00 диспетчеру Белореченского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в районе села Великовечное Белореченского района. Об этом сообщает МЧС региона.
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В 14:08 пожарные прибыли на место и обнаружили возгорание сухой травы на площади 400 квадратных метров. В 15:00 они ликвидировали открытое горение, а через полчаса последствия пожара.
К тушению от РСЧС привлекли 17 человек и 5 единиц техники, а от МЧС — 7 человек и 2 единицы техники.
Белореченский «Комитет по лесу» квалифицировал возгорание как низовой лесной пожар.
Низовой лесной пожар — это пожар, распространяющийся по нижним ярусам растительности, подстилке, опаду. В огне оказывается практически весь нижний ярус лесных территорий, включая мох, лишайники и почвенную подстилку.