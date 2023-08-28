В Белореченском районе Краснодарского края загорелся лес

В 14:08 пожарные прибыли на место и обнаружили возгорание сухой травы на площади 400 квадратных метров. В 15:00 они ликвидировали открытое горение, а через полчаса последствия пожара.



К тушению от РСЧС привлекли 17 человек и 5 единиц техники, а от МЧС — 7 человек и 2 единицы техники.



Белореченский «Комитет по лесу» квалифицировал возгорание как низовой лесной пожар.