По крымской трассе «Таврида» за три года проехали больше 13 млн автомобилей

Трассу «Таврида» открыли ровно три года назад, 27 августа 2023 года. С того дня по дорогу проехали больше 14 млн машин

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что с открытия трассы«Таврида» по ней проехали больше 13 млн машин, из которых основную часть составили легковые автомобили — более 11,2 млн. Напомним, дорогу запустили ровно три года назад— 27 августа 2020 года. А первый участок трассы открыли в конце 2018 года, Юга.ру писали об этом здесь.

«Строительство современной четырёхполосной магистрали шло с 2017 по 2020 год. Дорожники проложили свыше 250 км дороги от Керчи до Севастополя, возвели 96 мостов и путепроводов, 19 развязок»,— пишет Росавтодор.

По данным ведомства, трасса позволяет пересечь полуострова 2,5 часа — раньше такой путь занимал у водителей целый день.

Также в Роставтодоре рассказали о планах до конца года ввести в эксплуатацию восьмой этап дороги А-291 — четырехполосный участок от Инкермана до Севастополя. Он уже открыт для рабочего движения.