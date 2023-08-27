По крымской трассе «Таврида» за три года проехали больше 13 млн автомобилей

Краснодарский край, Крым

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  • Автотрасса «Таврида» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Автотрасса «Таврида» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Трассу «Таврида» открыли ровно три года назад, 27 августа 2023 года. С того дня по дорогу проехали больше 14 млн машин

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что с открытия трассы«Таврида» по ней проехали больше 13 млн машин, из которых основную часть составили легковые автомобили — более 11,2 млн. Напомним, дорогу запустили ровно три года назад— 27 августа 2020 года. А первый участок трассы открыли в конце 2018 года, Юга.ру писали об этом здесь.

«Строительство современной четырёхполосной магистрали шло с 2017 по 2020 год. Дорожники проложили свыше 250 км дороги от Керчи до Севастополя, возвели 96 мостов и путепроводов, 19 развязок»,— пишет Росавтодор.

По данным ведомства, трасса позволяет пересечь полуострова 2,5 часа — раньше такой путь занимал у водителей целый день.

Также в Роставтодоре рассказали о планах до конца года ввести в эксплуатацию восьмой этап дороги А-291 — четырехполосный участок от Инкермана до Севастополя. Он уже открыт для рабочего движения.

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Напомним, в июле 2018 года под Белогорском, в районе поселка Зуя при строительстве «Тавриды» нашли карстовую пещеру, в которой сохранились останки мамонтов.

Недавно вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что разрушенную часть Крымского моста планируют открыть к 15 сентября. Как писали Юга.ру, полностью восстановить поврежденную часть моста планируют до 1 декабря.

Дороги Крым Крымский мост Строительство

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