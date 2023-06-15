Дальний Западный обход Краснодара официально открыли 15 июня. Показываем фото и видео

Дальний Западный обход Краснодара открыли для автомобилистов. Дорога сократит путь к Черному морю

В Краснодаре официально открыли новую 52-километровую трассу — Дальний Западный обход. Дорога сократит путь к Черному морю и разгрузит краевую столицу от транзитного транспорта. Доехать до курортов получится быстрее, так как трассе присвоили первую техническую категорию. Это значит, что на ней нет светофоров и пересечений в одном уровне.

Дальний Западный обход пролегает около станицы Марьянской, огибает хутор Копанской и две станицы — Нововеличковскую и Новотитаровскую. В районе Динской трасса выходит к М-4 «Дон».

Редактору Юга.ру Александру Гончаренко не удалось проехать по новой трассе. На момент официального открытия в 13:45 въезд на участок со стороны Краснодара был закрыт.