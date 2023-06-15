Дальний Западный обход Краснодара официально открыли 15 июня. Показываем фото и видео

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Дальний Западный обход Краснодара открыли для автомобилистов. Дорога сократит путь к Черному морю

В Краснодаре официально открыли новую 52-километровую трассу — Дальний Западный обход. Дорога сократит путь к Черному морю и разгрузит краевую столицу от транзитного транспорта. Доехать до курортов получится быстрее, так как трассе присвоили первую техническую категорию. Это значит, что на ней нет светофоров и пересечений в одном уровне.

Дальний Западный обход Краснодара

Дальний Западный обход Краснодара

Дальний Западный обход пролегает около станицы Марьянской, огибает хутор Копанской и две станицы — Нововеличковскую и Новотитаровскую. В районе Динской трасса выходит к М-4 «Дон». 

Редактору Юга.ру Александру Гончаренко не удалось проехать по новой трассе. На момент официального открытия в 13:45 въезд на участок со стороны Краснодара был закрыт. 

Вот еще немного фото новой трассы:

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Как писали Юга.ру, построить дорогу решили еще в 2016 году. Начать строить участок хотели в 2018 году, но работы перенесли на год. В июне 2019-го губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что госкомпания «Автодор» начнет строительство осенью. Весной 2020 года на месте будущей трассы начали археологические раскопки и нашли древние погребения, самому старому из них 5 тыс. лет.

Новость дополняется.

дорога на курорт Дороги Краснодар Черное море

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