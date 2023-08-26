Крымский мост планируют восстановить к 15 сентября — Хуснуллин

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что разрушенную часть Крымского моста планируют открыть к 15 сентября

Окончание первого этапа восстановительных работ Крымского моста запланировано на 15 сентября или на несколько дней раньше. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

«Пока мы идем по графику. Мы настроены к 15 сентября открыть разрушенную часть моста, если не будет непредвиденных обстоятельств», — сказал Хуснуллин.

После открытия разрушенной части перекроют ту, по которой сейчас осуществляется движение. Её планируют сделать к 1 ноября.

Напомним, утром 17 июля произошел взрыв на Крымском мосту. Пострадало дорожное полотно. Погибли мужчина и женщина, которые ехали на автомобиле по мосту. Их 14-летнюю дочь госпитализировали, она выжила. 

В СК возбудили уголовное дело о теракте. В Национальной антитеррористической комиссии РФ заявили, что Крымский мост атаковали двумя надводными беспилотниками.

Крымский мост СВО

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Крымский мост планируют восстановить к 15 сентября — Хуснуллин
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