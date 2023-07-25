Срок восстановления Крымского моста продлили до 31 декабря

Правительство РФ продлило сроки восстановления Крымского моста до 1 декабря. Распоряжение есть на официальном портале правовых актов. Работами занимается «Нижнеангарсктрансстрой».

Напомним, ранее восстановить двустороннее движение по одной стороне моста планировали к 15 сентября, а по второй стороне — к 1 ноября 2023 года. Завод в Воронежской области уже приступил к изготовлению пролетов. Стоимость восстановления моста оценили в 1-1,3 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, взрыв на Крымском мосту произошел утром 17 июля. Погибли мужчина и женщина, их 14-летнюю дочь госпитализировали. В СК квалифицировали случившееся, как теракт и завели уголовное дело. В Национальной антитеррористической комиссии РФ заявили, что Крымский мост атаковали двумя надводными беспилотниками.