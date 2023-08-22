В Кисловодске отметят день рождения Чебурашки

В Кисловодске на площади напротив Колоннады 26 и 27 августа будут отмечать день рождения Чебурашки

В эти дни крупнейшие кондитеры и рестораторы Ставропольского края будут демонстрировать мастерство приготовления десертов. Также запланированы показ фильма «Чебурашка» в кинотеатре под открытым небом в 14:00 и 16:00, детские анимационные шоу, мастер-классы, вечерняя концертная программа и выступление специального гостя, имя которого пока держат в секрете.

Напомним, отечественный фильм «Чебурашка» вышел в прокат в новогодние праздники и стал самым кассовым в истории российского кино. Сборы превысили 6 млрд рублей. Исполнитель одной из главных ролей Сергей Гармаш сообщил, что выйдет продолжение. Фильм об ушастом зверьке из далёкой апельсиновой страны снимали в Кисловодске, Пятигорске и Сочи.

Сейчас в Кисловодске проводят экскурсии по местам съёмок. Одну из улиц стали называть Чебурашкинской, а мэр города предложил организовать квест с поиском скульптур сказочного персонажа. Кроме того, в городе планируют установить 11 скульптур Чебурашки. Оплатят их средствами курортного сбора.