Сиквелу быть. Сергей Гармаш сообщил, что выйдет продолжение «Чебурашки»

Актёр Сергей Гармаш, сыгравший главную роль в фильме «Чебурашка», рассказал о работе над продолжением

«Неожиданно наш бренд, наш советский мультфильм «Чебурашка», который режиссёр Дьяченко и компания Yellow, Black & White решили превратить в полнометражный художественный фильм, побил абсолютно все рекорды проката. Поэтому, конечно, вопрос, который мог бы возникнуть, будет ли продолжение... Будет», — сказал Гармаш перед показом фильма в Геническе Херсонской области.

Официально продолжение пока не анонсировали.

Напомним, отечественный фильм «Чебурашка» вышел в прокат в новогодние праздники и стал самым кассовым в истории российского кино. Сборы превысили 6 млрд рублей. Также издательство АСТ выпустило первую официальную новеллизацию ленты.

В Кисловодске, где снимали несколько сцен ленты, планируют установить 11 скульптур Чебурашки. Оплатят их средствами курортного сбора.